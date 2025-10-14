Po zadnji dirki evropskega prvenstva GT4 je mladi Mark Kastelic v Barceloni testiral tudi poltovarniški Mercedesov dirkalnik razreda GT3.

Mark Kastelic je na dirkališču v Barceloni prvič testiral dirkalnik razreda GT3. To je bil mercedes AMG GT3 ekipe BoutsenVDS, ki ga vodita Olivia in Thierry Boutsen – nekdanji dirkač formule ena.

18-letni Slovenec pustil zelo dober vtis

Na testiranju Mercedesa AMG GT3 je bil tudi eden izmed lastnikov moštva, Belgijec Marc van der Straten, ki ima svoji moštvi tudi v svetovnem motociklističnem prvenstvu razreda Moto2 in svetovnem prvenstvu razreda Superbike. Nad dirkaškimi predstavami mladega Kastelica je bil belgijski poslovnež in pivovarski magnat navdušen, saj je bil Mark eden izmed najhitrejših voznikov na progi.

"Razlika med avtomobilom razreda GT4 in GT3 je ogromna in dirkalnik, ki sem ga vozil danes, je zaradi številnih aerodinamičnih dodatkov kot prilepljen na cesto," je poln vtisov povedal 18-letni Kastelic, ki je bil po polovici dneva, ko je bil njegov test končan, tretji najhitrejši dirkač v svoji tekmovalni kategoriji.

Tak dirkalnik GT3 stane od 600 do 800 tisoč evrov, zato je bil Kastelic po testu poleg dobrih časov vesel tudi dejstva, da je avtomobil moštvu vrnil brez dodatne praske.

Foto: Matic Trepelj