Priključni hibrid za 35 tisočakov? Vse to bi moral voznik vedeti. #foto

Ponovno smo se zapeljali s priključno hibridno kugo, vendar kar 15 tisoč evrov cenejšo. Z vstopno opremo titanium je postala cenovno bolj dostopna predvsem v primeru financiranja. Obenem je pridobila nekatere pomembne dodatke, ki spadajo k bogatejšima opremama ST-line in ST-line X.

Foto: Aleš Črnivec Kaj vse pa manjka današnji testni kugi v primerjavi z lanskoletnim testom? Če na hitro preletimo res bogato opremo kuge ST-line X izpred leta dni, lahko izpostavimo 19-palčna kolesa z rdečimi zavornimi čeljustmi, matrična žarometa, stekleno pomično ostrešje, električno avtomatsko upravljanje prtljažnih vrat …

Bila je športno bolj izpostavljena s tršim podvozjem, prisekanim volanom in kovinskimi stopalkami, v okviru tehnološkega paketa je imela head-up zaslon, rdeče prešiti sedeži so bili oblazinjeni z umetnim usnjem, zunanjost in kabino so krasili številni drobni ST-line dodatki. Tudi rezervno kolo je imela v prtljažniku.

Kuga 2.5 duratec hybrid titanium za 34.560 evrov

V primeru financiranja se maloprodajna cena 35.519 evrov zmanjša na 30.900 zaradi 8,5-odstotnega popusta in še dodatnega popusta 1.600 evrov (Ford bon). Več kot solidna oprema zajema 17-palčna lita platišča, celotno osvetlitev LED, v kabino z dvopodročno klimo se vstopa brez ključa.

Športna sprednja sedeža sta ukrojena za hitre ovinke, oblazinjenje pač ni usnjeno, je pa blago izdatno prešito in prijetno na otip. Klop zadaj je vzdolžno pomična z nastavljivimi naslonjali, nivo dvigujeta ozvočenje B&O in Fordova navigacija sync 4. Daljinsko odpiranje okenskih stekel uspeva tistim, ki berejo navodila. Potrebna sta dva pritiska stikala in drugi naj bo malo daljši.

Dve izpušni cevi sta oblikovno manj izpostavljeni kot pri opremi ST-line X. Foto: Aleš Črnivec Več kot solidno urejeno voznikovo okolje sestavljajo neposreden volan z dvema skupinama stikal, 12,3-palčni zaslon z merilniki, 13,2-palčni zaslon na dotik s Fordovim sistemom sync 4. Foto: Aleš Črnivec

Dovolj opreme za brezskrbno, zabavno in var(č)no vožnjo

Pred voznikom je 12,3-palčni zaslon, na sredini pa 13,2-palčni na dotik s kamero in aktivno pomočjo pri parkiranju. S funkcijo Drive mode se izbira med načini eco, normal in sport, s slippery pa prilagaja cestni podlagi. Priključno hibridni sistem začne vožnjo z EV auto, razen, če se voznik ne odloči za EW now oziroma EV later.

Testna kuga je 3.660 evrov dražja zaradi unikatne kovinske barve, zimskega paketa (ogrevanje štirih sedežev, volana in vetrobranskega stekla), 18-palčnih platišč in paketa za pomoč vozniku, ki preprosto ne sme manjkati. Govorimo o prilagodljivem tempomatu in varnostnih sistemih, ki tiste osnovne, zapovedane s predpisi. nadgrajujejo (na primer pomoč pri usmerjanju na sredino pasu in pri menjavi pasov, zaviranje pri vzvratni vožnji …).

Palec gor

Hibridno postrojenje zlahka premaguje maso vozila (1.859 kg), z učinkovito rekuperacijo pa omogoča velik delež električne vožnje.

Na mestnem preizkusu električnega dosega s polno baterijo smo prevozili 60,2 kilometra, čeprav zunanji pogoji niso bili najboljši.

Kljub vstopni opremi titanium je kabina izdatno osvetljena, ambientalno tudi v ročajih vrat in utorih za pijačo, z odpiranjem vrat se osvetlijo tla pod ogledaloma.

Palec dol

Čas polnjenja baterije od 0 do 100 odstotkov z izmeničnim tokom in močjo največ 3,7 kilovata je uradno 3,3 ure, dejansko smo polnili tudi pol ure dlje.

Za povečanje prtljažnega prostora je potreben sprehod okoli vozila, ker sta edina dva vzvoda za polaganje nameščena nizko ob sedalih zadnje klopi, vzvodov dosegljivih iz prtljažnika pa ni.

Blok 2,5-litrskega štirivaljnega motorja se z delovno prostornino, premerom valjev, hodom batov in kompresijskim razmerjem ujema z Mazdinim e-skyactiv PHEV 327, kar smo opazili šele zdaj. Z Atkinsonovim atmosferskim ciklom izgubi nekaj moči, bolj mirno delovanje pa ustreza hibridni kombinaciji z zmogljivim elektromotorjem.

Tudi opremi titanium pripada 111 bencinskih kilovatov in 97 električnih. Rezultat je 178 kilovatov sistemske moči pri 5500 vrtljajih, 400 njutonmetrov navora in sprednji pogon prek menjalnika CVT. Dovolj za 200 na uro in 7,3 sekunde do stotice. Kapaciteta baterije 14,4 kilovatne ure omogoča 60 do 69 kilometrov električne vožnje po protokolu WLTP.

Foto: Aleš Črnivec

Tudi običajno vzmetenje žrtvuje nekaj udobja za hitro premagovanje ovinkov

Vzmetenje sicer ni športno, vendar čvrsto, saj gre med vožnjo za maso do 2,4 tone. "Zgolj" okroglo oblikovan neposreden usnjen volan posreduje vozniku otipljive podatke o dogajanju med sprednjima kolesoma in podlago.

Lahko rečemo, da športna vožnja kugi tudi s standardnim vzmetenjem povsem ustreza. Podvozja pri fordih so že vrsto let bližje zahtevam dinamičnih voznikov, to pa ne more ugajati vsem potnikom. V kugi so se na izpostavljenih neravninah pritoževali zlasti zadaj sedeči.

Različna odstopanja merilnikov hitrosti

Na avtocesti deluje kuga vzdolžno stabilno (medosje dolžine 2.710 mm), tiho in mirno, brezstopenjski menjalnik pač ne povzroča sunkov. Na potovalne občutke vplivajo tudi dimenzije pnevmatik in Ford je homologiral kar štiri, s platišči od 17 do 20 palcev.

Verjetno je to vzrok za različna odstopanja merilnikov hitrosti. Ko smo preverili delovanje na 18-palčnih kolesih pri 50, 90 in 130 na uro, so dejanske hitrosti znašale 48, 87 in 126, na 19-palčnih pa 47, 86 in 125.

Foto: Aleš Črnivec

Še nekaj zapažanj med vožnjo kuge

Varnostni sistemi nenehno skrbijo za pravilno lego znotraj označenih pasov, pazijo na mrtve kote, nadzirajo hitrost in celo pomagajo med manevri prehitevanja. Posamezne elemente lahko voznik izklopi in vsaj do naslednjega zagona uveljavlja svojo voljo. Ja, s tem smo se pač morali sprijazniti.

Vozniku je všeč preprost vklop tempomata, v conah umirjenega prometa ga lahko uporablja že pri 20 na uro. Z zmanjšanjem in povečanjem hitrosti reagira na omejitve, kot običajno omogoča ustavljanje v koloni in mehko speljevanje izpred semaforjev.

Pri mestni vožnji praviloma uporabljamo funkcijo auto hold, tej pa smo se pri kugi kar odpovedali. Speljevanje brez sunka je namreč mogoče samo pri zelo previdnem dodajanju plina, medtem ko speljevanje z izključenim sistemom auto hold deluje tako kot je treba.

Kot pri večini priključno hibridnih vozil se baterija kuge hitro in kar izdatno polni med vožnjo s pogostim upočasnjevanjem in zaviranjem in takojšnjim usmerjanjem električne energije na pogonska kolesa. Pot na morje in nazaj na primer smo z 32-odstotnim deležem prevozili na elektriko kljub izpraznjeni bateriji.

Kuga je v slabih dveh urah vožnje prevozila 60,2 kilometra zgolj na elektriko, v tem času se bencinski motor ni vklopil niti za trenutek. Foto: Aleš Črnivec Klasično oblikovan merilnik pregledno prikazuje povprečno porabo 4,4 litra, prevoženo razdaljo 920,9 kilometra in delež električne vožnje 536,5 kilometra. Foto: Aleš Črnivec

O porabi goriva, polnjenju z elektriko in deležu vožnje EV

Med preizkušanjem odzivnosti pogona s stopalko plina "do deske" (kick down) nas je presenetil zvok, ki je bil v načinu normal glasnejši kot pri sport. Večkrat smo preverili s preprosto aplikacijo v pametnem telefonu, ki je pri normal namerila 73 decibelov, pri sport pa 70. Samo domnevamo, da CVT v opazno bolj odzivnem načinu sport pač lažje, hitreje in z malo manj hrupa izravna vrtljaje motorja s hitrostjo vozila.

Mstom smo trikrat napolnili bencinski rezervoar in štirikrat baterijo. Prvega točenja v izračunih ne upoštevamo, ker smo vozilo prevzeli praktično brez goriva, ali kot se reče, le z bencinskimi hlapi.

Z dvakrat napolnjenim rezervoarjem, skupaj 78,95 litra, smo prevozili 1.636 kilometrov, kar pomeni povprečno porabo 4,83 litra na sto kilometrov. Potovalni računalnik je nameril 4,5, torej gre za napako dobrih 9 odstotkov. Na ta rezultat vpliva dejstvo, da smo 60 kilometrov med testom prevozili brez kaplje bencina.

Večino elektrike je kuga pridelala sama, manjši delež je dobila iz omrežja

Strošku goriva je potrebno dodati ceno električne energije med štirikratnim polnjenjem od 0 do 100 odstotkov. Kilovatne ure, ki jih je lastnik polnilnice MegaTel zaračunal po 0,39 EUR/kWh, ocenimo na največ 45, kar zaokroženo znese 18 evrov.

Zelo poenostavljeno to pomeni, da je kuga med našim testom poleg goriva in energije pridelane z rekuperacijo porabila še približno evro in 10 centov na prevoženih 100 kilometrov. Seveda pa bi več kot polovico cenejše kilovate plačevali s polnjenjem doma.

Sedeži zadaj so razdeljeni v razmerju 60/40, vzdolžno pomični in nastavljivi po naklonu. Za meter devetdeset visokim voznikom ostane ravno še dovolj prostora. Foto: Aleš Črnivec Baterija s kapaciteto 14,4 kilovatne ure se polni le z izmeničnim tokom z močjo največ 3,7 kilovata. Foto: Aleš Črnivec

Načine EV modes smo preizkusili štirikrat, dvakrat s polno baterijo

Naprej smo opravili 100-kilometrsko kombinirano vožnjo z načinoma normal in auto EV, ki ju izbere sistem z zagonom. Z radarskim tempomatom na 134 smo po 38 kilometrih (od tega 25,5 električnih) zapustili avtocesto s povprečno porabo 1,4 litra, baterija pa bi v tem tempu zmogla še 13 kilometrov.

Po 31 podeželskih kilometrih (skupaj 69 od tega 48,3 na elektriko), se je baterija izpraznila, poraba goriva pa je narasla na 1,6 litra. Nadaljevali smo še 31 kilometrov po podeželskem okolju (skupaj 100) in odčitali vrednosti 63 km/h, 66,8 km electric in porabo goriva 2,4 l/100 km.

Mestni preizkus dosega na elektriko

100-odstotno napolnjena baterija je zagotavljala 52 kilometrov dosega. Z izbiro eco in EV now je baterija zdržala 60,2 kilometra. V dveh urah vožnje s povprečjem 16 kilovatnih ur se niti za trenutek ni vklopil bencinski motor. Za nočni čas preizkusa med dežjem (vključeni žarometi, brisalci, ventilator na 2) je rezultat odličen, v ugodnejših razmerah bi bil še boljši, pozimi pa slabši.

S 14-centimetrskim pomikom klopi naprej se osnovni 395-litrski volumen poveča na 553, s položenimi naslonjali pa na 1.517. Pri opremi titanium se vrata prtljažnika upravlja ročno. Foto: Aleš Črnivec

200 kilometrov z EV modes na EV later

Pot proti Kolpi smo začeli z baterijo za 13 kilometrov električne vožnje, kar smo želeli prihraniti za poznejši čas. Do Turjaka, to je približno 250 metrov višje, je poraba goriva dosegla povprečje 7,5, stanje baterije pa je ostalo nespremenjeno. Mimo Kočevja se je poraba močno zmanjšala in navzdol do Kolpe padla pod 5 litrov, električni doseg pa je zrasel na 15 kilometrov.

Tudi med povratkom se je v hibridnem postrojenju veliko dogajalo, najbolj pa na klancu od Turjaka do Ljubljanskega barja. Način EV later ni le ohranil začetnega električnega dosega, pač pa povečal na 19 kilometrov, obenem pa je elektrika tudi dopolnjevala bencinski pogon, tako da je poraba na celotni poti znašala le 4,3 litra povprečno na 100 kilometrov.

Še pot na morje z izpraznjeno baterijo

Na 260-kilometrski relaciji Ljubljana-Strunjan-Ljubljana smo kugo vozili s povprečno hitrostjo 75 na uro, porabo 5,5 litra in deležem električne vožnje 84,7 kilometra. Na večjem delu poti v Strunjan smo se izognili avtocesti in 134 kilometrov (od tega 60,7 na elektriko) prevozili s povprečjem 62 na uro in porabo goriva 4,1. Pričakovano, saj Strunjan leži 300 metrov nižje.

V Ljubljano, se pravi navzgor, smo se vrnili po avtocesti s tempomatom na 134, povprečna hitrost pa je znašala le 98 na uro zaradi gostejšega prometa in omejitev, ki jih med testom upoštevamo. Poraba v to smer je pričakovano narasla na 6,2, od 126 kilometrov pa je kuga prevozila 24 električnih. V obe smeri smo vozili z načinoma normal in auto EV, ki jih sistem z zagonom izbere samodejno.

Zaključne misli