Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
8.28

Osveženo pred

1 minuta

izbor Slovenski avto leta 2026

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 8.28

1 minuta

Izbor Slovenski avto leta

Koliko je še klasičnih? Tudi pri kljukah vrat so razlike vse večje. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

vrata kljuke | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Finalisti izbora Slovenski avto leta predstavljajo tudi različne koncepte kljuk na vratih. Kateri vas najbolj prepriča?

Kljuke na vratih so bile desetletja enake, nato pa so se s prihodom Tesle začele spreminjati. Serijske so postale tako imenovane potopne kljuke, ki se med vožnjo skrijejo v avtomobil. Iz te zasnove je nato prišlo še več različic, ki so nekatere bolj, nekatere manj uporabne in praktične. Razlike so tudi pri kljukah zadnjih vrat, ki jih proizvajalci radi skrijejo ob stebriček. Kateri koncept vas najbolj prepriča? 

vrata kljuke | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

izbor Slovenski avto leta 2026
