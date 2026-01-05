Koliko je še klasičnih? Tudi pri kljukah vrat so razlike vse večje. #foto

Kljuke na vratih so bile desetletja enake, nato pa so se s prihodom Tesle začele spreminjati. Serijske so postale tako imenovane potopne kljuke, ki se med vožnjo skrijejo v avtomobil. Iz te zasnove je nato prišlo še več različic, ki so nekatere bolj, nekatere manj uporabne in praktične. Razlike so tudi pri kljukah zadnjih vrat, ki jih proizvajalci radi skrijejo ob stebriček. Kateri koncept vas najbolj prepriča?

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič