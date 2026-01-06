Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

rak ščitnice rak Marisa Abela

Torek, 6. 1. 2026, 17.24

49 minut

Igralki Marisi Abela pri 23 letih odkrili raka

Marisa Abela | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vse bolj prepoznavna britanska igralka je spregovorila o diagnozi raka in prvem znaku, ki jo je opozoril na to, da je z njenim zdravjem nekaj narobe.

Igralka Marisa Abela, ki blesti v HBO-jevi seriji Naložbe (Industry), v filmu Back to Black iz leta 2024 pa je upodobila pevko Amy Winehouse, je v intervjuju za nedeljsko izdajo časopisa Times spregovorila o svojem boju z rakom ščitnice. Bolezen so ji odkrili leta 2020, ko je imela le 23 let, skoraj šest let po strašljivi diagnozi je zdrava, bo pa morala vse življenje jemati zdravila.

"Zdaj je k sreči vse v redu," je povedala 29-letna igralka, "nimam delujoče ščitnice, zato to nadomeščajo zdravila, ki jih jemljem, in redno hodim na preglede."

Marisa Abela kot Amy Winehouse v filmu Back to Black iz leta 2024 | Foto: Karantanija Cinemas Marisa Abela kot Amy Winehouse v filmu Back to Black iz leta 2024 Foto: Karantanija Cinemas

Prvi znak, da z njo ni vse v redu, je bila neobičajna utrujenost, je povedala. Na pregledu je zdravnik na njenem vratu odkril bulico. Prestala je operacijo in terapije z radioaktivnim jodom, zdaj pa ob jemanju zdravil redno hodi na preglede. "Ščitnica je tesno povezana s hormoni, nadzor nad temi pa je pomemben, da vse deluje, kot mora," je še dejala.

Po uspešnem zdravljenju ji gre zdaj vse kot po maslu tako v karieri kot zasebno. Lani se je poročila z igralcem Jamiejem Bogyojem, ki ga je spoznala med študijem igre, ob seriji Naložbe pa so se ji odprle tudi filmske vloge. V filmu Highlander bosta njena soigralca Russell Crowe in Henry Cavill, igrala pa bo tudi v novem filmu režiserja Stevena Soderbergha, s katerim je sodelovala že v njegovem lanskem trilerju Črna torba (Black Bag).

