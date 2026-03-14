Strokovnjakinja za partnerske odnose, najbolj znana po sodelovanju v oddaji Ljubezen na prvi pogled, Mel Schilling, je sporočila, da se je rak debelega črevesja razširil na druge organe in zato ne ve, koliko časa ji je še ostalo.

Priljubljena strokovnjakinja za partnerske odnose Mel Schilling je leta 2023 zbolela za rakom debelega črevesja. Na slikanju CT so ji takrat v debelem črevesju odkrili tumor v velikosti limone in ga tudi odstranili. Leto kasneje se je rak vrnil in se razširil na pljuča, pred kratkim pa tudi na možgane, je sporočila 54-letnica.

"Na žalost so konec februarja 2024 med rutinskim pregledom v mojih pljučih odkrili majhne vozličke. Rak je metastaziral in moj svet se je v trenutku spet spremenil," je na družbenem omrežju Instagram zapisala Schilling. V zadnjih dveh letih je zato med snemanjem filma MAFS prestala 16 krogov kemoterapije. Ko so ji povedali, da je primerna kandidatka za novo klinično študijo, s katero bi morali začeti ta mesec, se ji je znova povrnilo upanje. A ne za dolgo.

"Za božič sem začela čutiti hude glavobole in otrplost na desni strani. Po številnih preiskavah so mi povedali, da se je rak razširil na levo stran možganov in kljub poznejšim radioterapijam mi je onkološka ekipa zdaj povedala, da ne morejo storiti ničesar več," je zapisala 54-letnica.

"Ko sem slišala te besede, se je vse spremenilo. Tukaj sem zdaj. Moja luč začenja bledeti – in to hitro. Ampak še vedno sem tukaj, še vedno se borim in obkrožena sem z neverjetno ljubeznijo. Preproste naloge so postale neverjetno težke in zanašam se na svojo čudovito družino, da bo skrbela zame. Iskreno ne vem, koliko časa mi je še ostalo, vem pa, da se bom borila do zadnjega diha ter da me bosta obdajala ljubezen in podpora mojih ljudi," je v čustvenem zapisu sporočila Schilling.

Zgodnji znaki raka na debelem črevesju

Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke. Po podatkih NIJZ je rak debelega črevesja in danke 4. najpogostejši rak pri ženskah in moških. Ker ga je ob zgodnjem odkrivanju mogoče popolnoma preprečiti, je izredno pomembno prepoznati zgodnje znake te bolezni.

Rak debelega črevesa stopnje 0 je najzgodnejša faza, stopnja 4 pa je najbolj napredovana. V zgodnjih fazah simptomov morda sploh ne čutimo. Kljub temu pa, če smo dovolj pozorni, lahko v fazah 0, 1 in 2 opazimo simptome, kot so zaprtje, driska, spremembe v barvi blata, spremembe oblike blata, kot je zoženo blato, kri v blatu, krvavitev iz rektuma, prekomerni vetrovi, trebušni krči in bolečine v trebuhu.

Simptomi raka debelega črevesa so bolj opazni v stopnjah 3 in 4. Poleg zgornjih simptomov se lahko pojavijo še simptomi, kot so pretirana utrujenost, nepojasnjena slabost, nenamerno hujšanje, spremembe v blatu, ki trajajo dlje kot en mesec, občutek, da se vaše črevesje nikoli ne izprazni popolnoma, in bruhanje.

V Sloveniji deluje tudi Program Svit. Gre za preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske med 50. in 74. letom starosti, in sicer na dve leti.