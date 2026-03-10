Pri 60 letih je za rakom na možganih umrl Tommy DeCarlo, ki ga je zasedba Boston izbrala za pevca po smrti njihovega prvega frontmana.

Poslovil se je Tommy DeCarlo, pevec rock skupine Boston, je na družbenih omrežjih sporočila njegova družina. 60-letni pevec se je boril z rakom na možganih, ki so mu ga odkrili septembra lani, v ponedeljek pa podlegel bolezni.

DeCarlov glasbeni vzpon je bil vse prej kot običajen, dolga leta je delal v trgovini z gradbenim materialom, v prostem času pa prepeval skladbe svoje priljubljene zasedbe Boston. Ko si je izvirni pevec zasedbe Brad Delp leta 2007 vzel življenje, je DeCarlo po nagovarjanju hčerke na platformi MySpace objavil posnetke svojih priredb. Ko je nanje naletel ustanovitelj zasedbe Boston Tom Scholz, je bil navdušen.

"Zdelo se mi je, da slišim Brada. V 35 letih delovanja nisem slišal, da bi še kdo pel tako," je ob neki priložnosti izjavil Scholz, ki je DeCarla označil za človeka, ki je rešil Boston. DeCarlo je tako postal novi pevec zasedbe, s katero je nato nastopal skoraj dve desetletji in posnel album Life, Love and Hope.