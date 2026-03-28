R. P.

28. 3. 2026,
13.00

27 minut

prijateljske tekme Puškaš Arena Boštjan Cesar madžarska nogometna reprezentanca Dominik Szoboszlai slovenska nogometna reprezentanca

Prijateljske nogometne tekme (28. marec)

Madžarski selektor izpostavil Šporarja, zvezdnik Liverpoola vreden več od slovenske ekipe

Marco Rossi | Marco Rossi opravlja vlogo madžarskega selektorja že osem let. Danes se bo prvič spopadel z Boštjanom Cesarjem. | Foto Guliverimage

Marco Rossi opravlja vlogo madžarskega selektorja že osem let. Danes se bo prvič spopadel z Boštjanom Cesarjem.

Danes se začenja novo poglavje slovenske nogometne reprezentance. Boštjan Cesar bo debitiral v vlogi selektorja na atraktivnem gostovanju na Madžarskem, kjer bo prijateljsko sosedsko tekmo na moderni Puškaš Areni spremljalo več kot 60 tisoč gledalcev. Ob odsotnosti Jana Oblaka bo vlogo kapetana opravljal Jaka Bijol, slovenski selektor pa napoveduje nekaj sprememb. Peti slovensko-madžarski dvoboj v obdobju državne samostojnosti se bo začel ob 18. uri.

Boštjan Cesar
Jaka Bijol
V obdobju, ko se odloča o zadnjih potnikih na SP 2026, se igrajo tudi številne prijateljske tekme. Slovenija bo v nogometno leto 2026 vstopila s prvim gostovanjem v Budimpešti. Ognjeni krst Boštjana Cesarja v vlogi selektorja bo na polni Puškaš Areni spremljalo vsaj 60 tisoč gledalcev, tako da se obeta imeniten sosedski spektakel, na katerem se bo Slovenija ob odsotnosti Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Davida Brekala in Sandija Lovriča predstavila z določenimi novostmi. Selektor Cesar skriva začetno enajsterico, igralcem jo bo predstavil šele nekaj ur pred začetkom dvoboja.

To bo peta medsebojna tekma med Slovenijo in Madžarsko. Prav vse so bile prijateljske narave. Slovenci so imeli več uspeha, trikrat so zmagali, Madžari pa le enkrat. Leta 1998.

Jaka Bijol bo ob odsotnosti Jana Oblaka danes opravljal vlogo slovenskega kapetana.

Madžarska je 42. na svetovni lestvici Fife, Slovenija pa 57. Madžari so po oceni Transfermarkta vredni 200 milijonov evrov, od tega je kar polovico vreden Dominik Szoboszlai (sto milijonov evrov). Tako je zvezdnik Liverpoola vreden več kot celotna slovenska zasedba, ki je ob odsotnosti Jana Oblaka in Benjamina Šeška vredna 77 milijonov evrov.

Pri Madžarih izstopa zvezdnik Liverpoola

V madžarski reprezentanci je v središču pozornosti zvezdnik Liverpoola Dominik Szobolszlai, za katerega si navijači želijo, da bi ga selektor Marco Rossi postavil še bližje napadu, kjer naj bi od prve minute sodelovala tudi Roland Sallai in Daniel Lukacs. Barnabas Varga, ki je nedavno z atenskim Aekom izločil Celjane v Evropi, zaradi poškodbe ne kandidira za dvoboj.

Dominik Szoboszlai blesti na Otoku v dresu Liverpoola.

Italijanski strateg Rossi opravlja vlogo madžarskega selektorja že osem let, pred srečanjem pa je izmed slovenskih nogometašev izpostavil Andraža Šporarja. Ta je v odlični formi, na zadnjih štirih tekmah je za Slovan dosegel kar šest zadetkov. "Slovenija ima dokaj trdno obrambo in hitre napadalce, zlasti na krilih. Šporar je odličen strelec. Madžarska ne bo lahek tekmec, a sem prepričan, da bodo moji varovanci vzeli tekmo zelo resno," si prizadeva, da bi Madžari prvič v tem stoletju premagali Slovenijo.

Na zmago nad jugozahodno sosedo čakajo že vse od leta 1998, ko je v Zalaegerszegu na selektorskem položaju debitiral Srečko Katanec. Ta je v svojem drugem obdobju vodenja Slovenije dirigentsko paličico v obrambi podal Cesarju, ki bo tako danes debitiral na odgovornem položaju.

Prijateljske tekme:

Sobota, 28. marec:

Nova Kaledonija : Jamajka
