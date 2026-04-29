Oblakovi pol ure silovito pritiskali, a z Arsenalom do remija šele z bele točke

Senzacionalen obračun z devetimi goli, ki sta ga v torkovem polfinalu uprizorila PSG in münchenski Bayern (5:4), je bilo nemogoče ponoviti, a nagrada je enaka. Atletico Madrid in londonski Arsenal, kluba, ki v svojih vitrinah še nimata najbolj prestižne lovorike v evropskem klubskem nogometu, sta se na sredini polfinalni tekmi lige prvakov razšla z neodločenim izidom 1:1. Oba gola sta padla z bele točke, Jan Oblak je bil nemočen ob močnem strelu Viktorja Gyökeresa . Odločitev o finalistu bo tako padla v torek na povratni tekmi v Londonu.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme – torek, sreda)

Liga prvakov, polfinale (prva tekma – torek)

Liga prvakov, polfinale (prvi tekmi):

Sreda, 29. april

Oblak se je tudi v ligi prvakov vrnil v prvo postavo

Jan Oblak na ogrevanje pred prvo polfinalno tekmo. Foto: Reuters V začetku marca je Jana Oblaka od vrat Atletica oddaljila neprijetna poškodba, zaradi katere je izpustil tudi marčevsko reprezentančno akcijo, a zdaj se je vrnil v poln tekmovalni pogon. Izpustil je štiri prvenstvene obračune, manjkal pa je tudi na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Tottenhamu in v četrtfinalu, ko so Madridčani slavili na trdem obračunu z Barcelono. Ob njegovi odsotnosti ga je dostojno nadomestil Juan Musso, a se je Oblak proti Arsenalu zdaj vrnil na veliki oder. Branil je tudi že na zadnjih dveh tekmah španske lige.

"Dobro se počutim. Ko branim za Atletico, želim biti vedno stoodstotno pripravljen. Za kaj takšnega sem potreboval mesec dni, da sem popolnoma okreval. Nisem branil na povratni tekmi z Barcelono, na kateri se je izkazal Musso. Napredovali smo v polfinale lige prvakov, kar je najbolj pomembno. Edino, kar šteje, je namreč uspeh kluba. Zdaj sem stoodstotno pripravljen, kar je bil tudi moj cilj med okrevanjem, tako da sem pripravljen, da pomagam ekipi," je pred velikim evropskim večerom razlagal Škofjeločan.

Prve pol ure brez ene resne priložnosti za gol

Dvoboj Atletico - Arsenal pričakovano ni postregel z veliko nevarnimi streli. Foto: Reuters

Atletico v prve pol ure igre ni bil pretirano nevaren, čeprav je imel več žogo v svoji posesti. Arsenal je bil res brezhiben v obrambi, a je bil obenem sam v napadu precej jalov. Noni Madueke je denimo v 30. minuti streljal z roba kazenskega prostora, a za malo mimo Oblakovih vrat. Minuto prej je s pike za 11-metrovko Julian Alvarez žogo z glavo poslal prek gola.

Viktor Gyökeres je priigral 11-metrovko in jo sam tudi zadel. Foto: Reuters Tik pred koncem prvega polčasa pa se je izid na semaforju vendarle spremenil. Ob prvi nevarni akciji Arsenala, ki je sledila po napaki Atletica v obrambi, je David Hancko v kazenskem prostoru s hrbta podrl Viktorja Gyökeresa. Sodniki so dosodili 11-metrovko. Izvedel jo je Gyökeres sam. To je bil močan strel, tako da mu oblak ni uspel braniti, pa čeprav se je vrgel v pravo smer. To je bil Švedov peti gol v letošnji ligi prvakov.

V drugem polčasu pritisk Atletica in izenačenje z bele pike

Julian Alvarez je z bele pike zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters Drugi polčas se je začel z menjavo, ko je Diego Simeone v slačilnici pustil sima Giuliana Simeoneja. Zamenjal ga je Robin Le Normand. V peti minuti nadaljevanja tekme smo videli dotlej najlepšo priložnost domačih. Alvarez je streljal z 20 metrov, a je žoga le za malo zletela mimo desne vratnice. Zadela je zunanji del mreže, tako da je bilo nekaj navijačev že na nogah. V 53. minuti je bil Atletico še enkrat blizu izenačenju. Ademola Lookman je streljal neposredno v vratarja Davida Rayo, nakar je odbitek slabo zadel Antoine Griezmann. Nova drama je sledila le dve minuti pozneje, ko je v kazenskem prostoru žoga v roko zadela Davida Whita. Po ogledu s sistemom VAR so sodniki pokazali na belo piko. Alvarez je tako kot Gyökeres streljal neubranljivo. Argentinčev 10. gol v ligi prvakov to sezono je pomenil izenačenje na 1:1. Pritisk Atletica se je po doseženem golu nadaljeval, Grizmann je zadel tudi okvir vrat. Trener gostov Mikel Arteta je moral reagirati, zamenjal je kar štiri igralce.

Danny Makkelie je razveljavil drugo 11-metrovko za Arsenal. Foto: Reuters Deset minut pred koncem rednega dela tekme je bil znova v središču glavni sodnik Danny Makkelie. Arsenalu je dosodil 11-metrovko, ko je Hancko v kazenskem prostoru pohodil Eberechija Ezeja. Vsaj tako se je zdelo. Hancko, ki je zakrivil prvo 11-metrovko, je zaradi ugovarjanja dobil rumeni karton. Po precej dolgem pregledu s sistemom VAR, tudi sam Makkelie je šel na ogled posnetkov, pa je ta svojo odločitev spremenil. Tako je jezo Atleticovih nogometašev zamenjala jeza in začudenje Arsenalovih. Šele zatem so prvič v drugem polčasu postali nevarni gostje iz Londona. Strel rezervista Cristhiana Mosquere v 87. minuti je bil šele drugi Arsenala znotraj okvira vrat. Oblak je bil na pravem mestu. Izid se do konca ni več spremenil. Končni izid torej 1:1, statistika v strelih znotraj okvira vrat pa 4:2 v prid Atletica.

Torek, 28. april

Lestvica (ligaški del):