Je to načrt za manjšinsko vlado Janeza Janše?

Tri stranke, 43 poslancev in 14 ministrov je načrt za Janševo manjšinsko vlado, ki jo bo predvidoma pomagala izvoliti Resnica Zorana Stevanovića.

Potem ko je skupni odbor DZ na včerajšnji nujni seji podprl spremembe zakona o vladi, bo DZ na današnji izredni seji odločal o predlogu spremembe zakona o vladi, s katerim SDS predlaga nižanje števila ministrstev. Glede na napovedi se predlogu obeta podpora, v SDS pa v tem primeru napovedujejo, da bodo strankam, ki ga bodo podprle, poslali izhodišča za koalicijska pogajanja.

Poleg tega so na včerajšnjem kolegiju predsednika DZ odločili, da se bo DZ z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, seznanil na izredni seji, ki bo v torek, 5. maja. Drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja bo tako stekel 6. maja.

Zatem bo mogoča vložitev kandidature za mandatarja, kar bo, glede na trenutno razmerje sil, storil Janez Janša ob podpori 48 poslancev prihodnje koalicije in njenih podpornikov. Kot najverjetnejši scenarij se tako kaže manjšinska vlada s 43 poslanci in zunanjo podporo petih poslancev Resni.ce Zorana Stevanovića.

Če bo Janša v DZ izvoljen za mandatarja, bo sledila naslednja faza, oblikovanje ministrske ekipe. Po neuradnih informacijah portala Info 360 naj bi bil razrez ministrstev takšen:



Demokrati Anžeta Logarja naj bi dobili tri ministrstva:



- Ministrstvo za gospodarstvo delo in šport (Anže Logar)

- Ministrstvo za zdravstvo (Tadej Ostrc)

- Ministrstvo za kulturo (Eva Irgl)



Skupna lista NSi, SLS in Fokus naj bi dobila štiri ministrstva in resor za zamejce in Slovence po svetu:



- Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko (Jernej Vrtovec)

- Ministrstvo za obrambo (Valentin Hajdinjak)

- Ministrstvo za kmetijstvo (Vida Čadonič Špelič)

- Ministrstvo za regionalni razvoj in lokalno samoupravo (Monika Kirbiš Rojs)

- Resor za zamejce in Slovence po svetu (Tina Bregant)



Stranki SDS pa naj bi pripadlo sedem ministrstev, in sicer ministrstvo za finance, zunanje zadeve, notranje zadeve, združeno s področjem javne uprave, pravosodje, izobraževanje, demografijo, družino in socialo ter ministrstvo za okolje.



Kot smo že poročali, naj bi ministrstvo za finance vodil Andrej Šircelj, ministrstvo za okolje in prostor Zvonko Černač, ministrstvo za zunanje zadeve pa bi prevzel Tone Kajzer. Po neuradnih informacijah Info 360 zaenkrat še ni jasno, ali bo v novi vladi tudi nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Kakšno je dejansko stanje slovenskih javnih financ, ostaja neznanka

Prvak SDS Janez Janša je že večkrat poudaril, da je vlado treba čim prej sestaviti, saj "država brez vlade trpi", po drugi strani pa je bolj pomembno, da je "stvar trdna", in še bolj pomembno je, "da vemo, v kakšne vode se spuščamo" in da zato ne mislijo hiteti. Poudaril je tudi, da nujno potrebujejo jasno sliko glede stanja slovenskih javnih financ po štirih letih vlade Roberta Goloba.

Kot poroča Info 360, na ministrstvu za javno upravo, ki ga vodi Franc Props, analize učinkov plačne reforme, še niso pripravili. Po neuradnih informacijah naj bi finančni učinki plačne reforme presegli napovedanih 1,4 milijarde evrov stroškov. Odhajajočega ministra za finance Klemna Boštjančiča stanje slovenskih javnih financ ne skrbi. Foto: Bojan Puhek

Minister za finance Klemen Boštjančič je povedal, da je varčevalne predloge pripravilo nekaj ministrstev, pri čemer natančnega števila ni navedel. Varčevalne ukrepe v višini 84,9 milijona evrov so pripravili na ZZZS, medtem ko znesek varčevanja ministrstev ni znan. Rok za pripravo predlogov je Boštjančič sicer določil za minuli ponedeljek.

Boštjančič je minuli teden za Odmeve na TV Slovenija povedal, da ga stanje slovenskih javnih financ ne skrbi. "Številke niso katastrofične, kar pa ne pomeni, da se ni treba resno lotiti odhodkov in jih znižati povsod tam, kjer se to da, predvsem pa tam, kjer so narasli," je povedal Boštjančič, pri tem pa izpostavil naraščajoče stroške dela na področju šolstva in zdravstva, rast stroškov za zdravstvo in stroškov potniškega prometa.

Nekdanji direktor Finančne uprave Ivan Simič meni, da bi morala biti nova vlada še posebej pozorna, kaj bosta v primopredajni zapisnik zapisala minister za finance Boštjančič in minister za javno upravo Props. Kot še navaja Info 360, bo nova vlada po nekaterih ocenah potrebovala približno dva meseca, da bo ugotovila, kakšna je zapuščina Golobove vlade.