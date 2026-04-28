Predsednik Resni.ce Zoran Stevanović je glede oblikovanja nove desne koalicije dejal, da v njihovi stranki še najmanj vedo o tem, ker "res nismo del te koalicije". Želijo si, da bi bil mandatar čim prej izvoljen, predlagani zakon o vladi bodo podprli. Koalicijskih pogajanj pa se ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma.

Spremembe zakona o vladi, ki so jih predlagali poslanci SDS, bodo poslanci Resni.ce na sredini izredni seji DZ podprli, saj ocenjujejo, da je predlagano krčenje ministrstev za Slovenijo dobro, je v izjavi za medije po današnji seji kolegija dejal predsednik DZ in prvak Resni.ce Zoran Stevanović.

Janševo koalicijsko pogodbo bodo "z veseljem prebrali"

Če bodo nato dobili izhodišča za koalicijsko pogodbo, za katera je predsednik SDS Janez Janša napovedal, da jih bo poslal vsem strankam, ki bodo zakon podprle, Stevanović napoveduje, da jih bodo "z veseljem prebrali". Koalicijskih pogajanj pa se ne bodo udeleževali. Tudi ločenega sporazuma s koalicijskimi partnericami ne pričakujejo, saj imajo to za obliko koalicijskega sodelovanja.

"Še najmanj vemo o tem," pa je odgovoril na vprašanje, kaj se dogaja v zvezi z oblikovanjem nove koalicije, "glede na to, da res nismo del te koalicije"." Ampak še enkrat povem, če bodo prišli na tak način, kot so zdaj prišli z zakonom o vladi, ki so ga dejansko uskladili z našim programom, bomo mi take stvari podpirali," je dodal.

Na vprašanje, ali so pripravljeni prispevati podpise za mandatarskega kandidata, pa je odgovoril, da po njegovem mnenju to ne bo potrebno, saj "jih imajo sami dovolj". Želi si sicer, da bi bil mandatar izvoljen čim prej.

Stevanović prepričan, da niso prelomili niti ene obljube do zdaj

V odzivu na anketo POP TV, v kateri so vprašani Stevanovića označili za tistega, ki je prelomil največ obljub, je Stevanović odvrnil, da bi rad slišal, za katere obljube gre, da lahko govorijo o "največ obljubah". "Mi nismo prelomili ali povozili niti ene obljube do zdaj, pravzaprav smo edini načelni. Kot vemo, je nekdo govoril, da bo odstopil, če bo kršil integriteto, pa ni. Potem je rekel, da bo odstopil, če ne bo mogel sestaviti koalicije, pa ni. Drugi je rekel, da ne bo oblikoval manjšinske vlade, pa očitno dela na tem, da bi jo. Edino mi smo rekli, da ne gremo v koalicijo ne z enim ne z drugim, in tega se držimo, tako da ne vidim niti ene obljube, ki bi jo mi povozili," je pojasnil.

Glede ocene večine vprašanih v anketi, da ni primeren za funkcijo predsednika DZ, pa je odgovoril, da je to zato, ker je "vodil šele tri ali štiri seje, ampak prihodnost bo zagotovo pokazala drugačno sliko".