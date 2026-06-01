V ženskem delu se obeta teniška poslastica, na igrišče tudi Slovenka

V ženskem delu OP Francije nas v osmini finala čaka kar nekaj izjemno zanimivih dvobojev. Ljubitelji tenisa si največ obetajo od dvoboja med Arino Sabalenko in Naomi Osako. Dvoboje v ženskih dvojicah nadaljuje tudi naša Veronika Erjavec.

Gre za dvoboj dveh nekdanjih številk ena svetovnega tenisa. Sabalenka je letos v Parizu do zdaj igrala zelo dobro in upravičuje vlogo ene glavnih kandidatk za končno zmago. Naomi Osaka pa po daljšem iskanju prave forme znova kaže zelo dober tenis. Igralki sta do zdaj igrali tri uradne dvoboje, rezultat pa je na strani Belorusinje (2:1).

Američanka Coco Gauff bo četrtfinale lovila proti Rusinji Diani Šnajder, Jelena Ribakina se bo pomerila z Elino Svitolino. To bo dvoboj igralk z ogromno izkušnjami, tako da lahko pričakujemo vrhunski tenis.

Veronika Erjavec

Veronika Erjavec za četrtfinale v ženskih dvojicah

Slovenske barve bo v Parizu zastopala tudi Veronika Erjavec, ki jo danes čaka nastop v tretjem krogu ženskih dvojic. Skupaj s partnerico Eudice Chong se bosta na igrišču številka 14 pomerili proti japonsko-tajvanski navezi Shuko Aoyama in En Shuo Liang.

Osmina finala, OP Francije Maja Chwalińska (Pol) - Diane Parry (Fra)

Arina Sabalenka (Blr/1) - Naomi Osaka (Jap/16)

Anastasia Potapova (Rus/28) - Anna Kalinskaya (Rus/22)

Madison Keys (ZDA/19) - Diana Shnaider (Rus/25)

