Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

stranke Janez Janša Janez Janša Robert Golob Robert Golob poslanci vlada Državni zbor

Torek, 28. 4. 2026, 4.00

Odločilni dnevi: kaj se bo dogajalo ta teden?

Ustanovna seja državnega zbora. Državni zbor, parlament, glasovanje. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Po odločitvi predsednice republike Nataše Pirc Musar, da prvi krog iskanja mandatarja konča predčasno in brez predloga kandidata, se lahko oblikovanje nove vlade močno pospeši. Ta teden bo v državnem zboru več ključnih korakov, ki bi lahko Janeza Janšo pripeljali do mandatarskega glasovanja že v prihodnjih dneh.

Dogajanje se začne v torek, ko bodo vodje poslanskih skupin na kolegiju predsednika državnega zbora odločali o skrajšanem postopku za spremembe zakona o vladi, ki ga predlaga SDS.

Če bo postopek potrjen, bo že v sredo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci glasovali o reorganizaciji ministrstev. SDS predlaga zmanjšanje števila ministrstev z 20 na 15, kar Janez Janša vidi kot pomemben preizkus podpore prihodnji koaliciji.

Podporo so že napovedale NSi, SLS, Fokus, Demokrati Anžeta Logarja in tudi Resnica, ki sicer v vlado ne bi vstopila, a ji je napovedala zunanjo podporo.

Janša je dal vedeti, da bo prav izid tega glasovanja pokazal, ali so izpolnjeni pogoji za nadaljnje usklajevanje koalicijske pogodbe.

Ključni časovni okvir 

Torek: kolegij predsednika DZ o skrajšanem postopku.
Sreda: izredna seja in glasovanje o zakonu o vladi, začetek drugega kroga za mandatarja.
Do četrtka: mogoča vložitev Janševe kandidature.
Prihodnji teden: teoretično mogoče glasovanje o mandatarju.
Nato: oblikovanje in potrjevanje ministrske ekipe.

Z obvestilom predsednice se začne drugi krog

Sredina seja ne bo pomembna le zaradi ministrstev. Poslanci se bodo takrat predvidoma seznanili tudi z obvestilom predsednice republike, da v prvem krogu ni predlagala kandidata za mandatarja. S tem začne teči 14-dnevni drugi krog iskanja mandatarja.

V tem krogu kandidata poleg predsednice lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Po pričakovanjih bo Janez Janša želel vložiti kandidaturo s podpisi vseh 48 poslancev bodoče koalicije in njenih podpornikov.

Janša lahko kandidaturo vloži že ta teden

Po informacijah iz državnega zbora bi lahko bila kandidatura vložena že do četrtka. Ker na levi sredini ni pričakovati alternativnega kandidata za mandatarja, obstaja možnost, da bi se tudi drugi krog končal hitreje od predvidenih 14 dni.

Po poslovniku se tajno glasovanje o kandidatu za predsednika vlade izvede najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po izteku roka za vlaganje kandidatur. Po nekaterih interpretacijah bi to lahko odprlo pot, da bi poslanci o Janši glasovali že prihodnji teden.

Manjšinska vlada ali širša koalicija?

Po zdajšnjih razmerjih sil se kot najverjetnejši scenarij kaže manjšinska vlada s 43 glasovi koalicije in zunanjo podporo petih poslancev Resnice. To bi bila drugačna postavitev kot leta 2012, ko je Janša v drugem krogu dobil podporo 51 poslancev in sestavil večinsko vlado.

Tokrat pa predsednik SDS poudarja, da vlade ne bo sestavljal "za vsako ceno". Najprej želi uskladiti vsebinska izhodišča koalicije, preveriti stanje javnih financ in šele nato razpravljati o ministrskih imenih. 

Kaj sledi, če je Janša izvoljen?

Če bo v državnem zboru izvoljen za mandatarja, bo sledila naslednja faza, oblikovanje ministrske ekipe. Mandatar mora nato državnemu zboru predlagati ministre, o katerih poslanci glasujejo po zaslišanjih pred pristojnimi odbori.

Šele s potrditvijo ministrske ekipe bi Slovenija dobila polno operativno novo vlado.

stranke Janez Janša Janez Janša Robert Golob Robert Golob poslanci vlada Državni zbor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.