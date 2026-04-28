Odločilni dnevi: kaj se bo dogajalo ta teden?

Po odločitvi predsednice republike Nataše Pirc Musar, da prvi krog iskanja mandatarja konča predčasno in brez predloga kandidata, se lahko oblikovanje nove vlade močno pospeši. Ta teden bo v državnem zboru več ključnih korakov, ki bi lahko Janeza Janšo pripeljali do mandatarskega glasovanja že v prihodnjih dneh.

Dogajanje se začne v torek, ko bodo vodje poslanskih skupin na kolegiju predsednika državnega zbora odločali o skrajšanem postopku za spremembe zakona o vladi, ki ga predlaga SDS.

Če bo postopek potrjen, bo že v sredo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci glasovali o reorganizaciji ministrstev. SDS predlaga zmanjšanje števila ministrstev z 20 na 15, kar Janez Janša vidi kot pomemben preizkus podpore prihodnji koaliciji.

Podporo so že napovedale NSi, SLS, Fokus, Demokrati Anžeta Logarja in tudi Resnica, ki sicer v vlado ne bi vstopila, a ji je napovedala zunanjo podporo.

Janša je dal vedeti, da bo prav izid tega glasovanja pokazal, ali so izpolnjeni pogoji za nadaljnje usklajevanje koalicijske pogodbe.

Ključni časovni okvir



Torek: kolegij predsednika DZ o skrajšanem postopku.

Sreda: izredna seja in glasovanje o zakonu o vladi, začetek drugega kroga za mandatarja.

Do četrtka: mogoča vložitev Janševe kandidature.

Prihodnji teden: teoretično mogoče glasovanje o mandatarju.

Nato: oblikovanje in potrjevanje ministrske ekipe.

Z obvestilom predsednice se začne drugi krog

Sredina seja ne bo pomembna le zaradi ministrstev. Poslanci se bodo takrat predvidoma seznanili tudi z obvestilom predsednice republike, da v prvem krogu ni predlagala kandidata za mandatarja. S tem začne teči 14-dnevni drugi krog iskanja mandatarja.

V tem krogu kandidata poleg predsednice lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Po pričakovanjih bo Janez Janša želel vložiti kandidaturo s podpisi vseh 48 poslancev bodoče koalicije in njenih podpornikov.

Janša lahko kandidaturo vloži že ta teden

Po informacijah iz državnega zbora bi lahko bila kandidatura vložena že do četrtka. Ker na levi sredini ni pričakovati alternativnega kandidata za mandatarja, obstaja možnost, da bi se tudi drugi krog končal hitreje od predvidenih 14 dni.

Po poslovniku se tajno glasovanje o kandidatu za predsednika vlade izvede najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po izteku roka za vlaganje kandidatur. Po nekaterih interpretacijah bi to lahko odprlo pot, da bi poslanci o Janši glasovali že prihodnji teden.

Manjšinska vlada ali širša koalicija?

Po zdajšnjih razmerjih sil se kot najverjetnejši scenarij kaže manjšinska vlada s 43 glasovi koalicije in zunanjo podporo petih poslancev Resnice. To bi bila drugačna postavitev kot leta 2012, ko je Janša v drugem krogu dobil podporo 51 poslancev in sestavil večinsko vlado.

Tokrat pa predsednik SDS poudarja, da vlade ne bo sestavljal "za vsako ceno". Najprej želi uskladiti vsebinska izhodišča koalicije, preveriti stanje javnih financ in šele nato razpravljati o ministrskih imenih.

Kaj sledi, če je Janša izvoljen?

Če bo v državnem zboru izvoljen za mandatarja, bo sledila naslednja faza, oblikovanje ministrske ekipe. Mandatar mora nato državnemu zboru predlagati ministre, o katerih poslanci glasujejo po zaslišanjih pred pristojnimi odbori.

Šele s potrditvijo ministrske ekipe bi Slovenija dobila polno operativno novo vlado.