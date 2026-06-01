K. M.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
13.10

pijača alkohol Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Napačno ovrednotili koncentracije beta-arizona. Pijače spet na trgu.

Alkoholna pijača odpoklic Petovia | Foto Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Foto: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je aprila vzorčila 25 zeliščnih alkoholnih pijač, v katerih je preverjala skladnost z zakonodajo o aromah. Analize akreditiranega uradnega laboratorija so pri štirih vzorcih pokazale presežene mejne vrednosti beta-azarona. Ponovno preverjanje je pokazalo, da so vsi štirje vzorci skladni, pijače pa se lahko tržijo.

UVHVVR je nadzor izvedla v okviru letnega spremljanja skladnosti živil v prometu. Analize Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so pri štirih vzorcih potrdile presežene mejne vrednosti  beta-azarona, ki je sicer tudi naravno prisoten v rastlinah. 

Odgovorni izvajalci dejavnosti so na podlagi prejetih izvidov alkoholne pijače nemudoma umaknili iz prometa, informacije o tem pa so bile objavljene na spletni strani Nevarni in neskladni izdelki.

Rezultati so pokazali skladnost pri vseh štirih vzorcih 

V okviru zahteve za drugo strokovno mnenje je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ponovno preveril vso dokumentacijo in postopke, povezane z izvedenimi analizami (rezultate analiz, kromatografske podatke, skene kromatografskih posnetkov). Ugotovljeno je bilo napačno ovrednotenje izmerjene koncentracije beta-azarona v  navedenih vzorcih zaradi težav s standardom. NLZOH je izvedel ponovno analizo z novim standardom, rezultati pa so pokazali skladnost pri vseh štirih vzorcih. Na podlagi novih rezultatov se navedene pijače spet lahko tržijo.

Obvestila na spletni strani Nevarni in neskladni izdelki so ustrezno posodobljena. UVHVVR je žal za nastalo situacijo.

