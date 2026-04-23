Četrtek, 23. 4. 2026, 7.51

Najprej porabite, kar imate doma: hranozavestni triki za manj odpadne hrane

hladilnik | Foto Shutterstock

Do bolj hranozavestnega življenjskega sloga vodi več poti. Preverite spodnje nasvete in odkrijte, kako lahko preprosto zmanjšate količino odpadne hrane.

Skoraj polovica vse odpadne hrane nastane v gospodinjstvih. To pomeni, da lahko prav vsak izmed nas pomembno prispeva k zmanjšanju količin hrane, ki pristane v smeteh. Slovenski dan brez zavržene hrane, ki ga obeležujemo 24. aprila in je nastal na pobudo Lidla Slovenija in partnerjev, je odlična priložnost za pregled domačih zalog, bolj premišljeno načrtovanje obrokov in uvajanje trajnostnih praks v vsakdan. Kako lahko s preprostimi triki začnemo živeti bolj hranozavestno?

Najprej porabite hrano, ki jo že imate doma

Lidl_hranozavest | Foto: Lidl Slovenija Foto: Lidl Slovenija Korak k hranozavestnejšim odločitvam se začne doma: pred odhodom v trgovino si vzemite nekaj minut in preverite, kaj že imate v hladilniku, zamrzovalniku, shrambi ali na vrtu. Pogosto  spregledamo živila, ki so še vedno uporabna.

Tudi v zamrzovalniku se včasih skrivajo "pozabljene" sestavine, iz katerih lahko pripravite okusne obroke. Ko pregledate zaloge in roke uporabnosti, sestavite jedilnik in nakupovalni seznam – nanj vključite le tisto, kar resnično potrebujete.

Poskrbite za ustrezno vzdrževanje hladilnika

Svežina živil je odvisna tudi od njihovega pravilnega razporejanja v hladilniku. Priporočena temperatura v njem je okoli štiri stopinje Celzija, zato jo redno preverjajte in prilagajajte  – še posebej poleti ali ob pogostem odpiranju vrat. Pomembno je tudi, da ga redno čistite, da ni prenatrpan (da zrak lahko kroži) in da vrata dobro tesnijo.

V hladilnik ne shranjujte toplih jedi, saj to zviša temperaturo in spodbuja razvoj mikroorganizmov.

Izplača se biti hranozavesten

Hranozavesten je tisti, ki s hrano ravna premišljeno, si prizadeva za čim manj zavržene hrane, načrtuje nakupe, pri pripravi hrane pa je pozoren na njen izvor, hranilne vrednosti in vpliv na okolje.

Z nekaj ustvarjalnosti lahko iz ostankov hrane nastanejo zelo okusne jedi. Od juh, enolončnic, različnih prilog do smutijev ali sladic.

Poiščite navdih v knjižicah receptov Reciklirana kuharija, ki nastajajo v okviru projekta Lidla Slovenija in Ekošole Hrana ni za tjavendan.

Preverite in načrtujte zaloge

Da bi kar najbolje izkoristili svoj obisk trgovine, pred odhodom preverite domače zaloge in si pripravite seznam dobrot, ki vam jih primanjkuje. Načrtovanje obrokov vam omogoča, da v svojo košarico položite natančno tisto, kar potrebujete za popolno kosilo.

Pri izbiri ne spreglejte tudi kosov sadja in zelenjave bolj odstopajočih oblik, ki so kljub videzu še vedno kakovostni in hranljivi.

Skupaj za manj odpadne hrane in hranozavestnejšo prihodnost

24. april je slovenski dan brez zavržene hrane, ki ga je leta 2023 na pobudo Lidla Slovenija in partnerjev razglasila Vlada Republike Slovenije z namenom ozaveščanja o odgovornem ravnanju s hrano.

V Lidlu Slovenija količine odpadne hrane zmanjšujejo s številnimi ukrepi. Z optimiziranim naročanjem skrbijo, da so njihove prodajne police dobro založene, hkrati pa, da na njih ostane čim manj izdelkov, ki bi jim potekel rok trajanja. Znižujejo cene izdelkom z bližajočim se rokom trajanja in presežno hrano iz trgovin donirajo v dobrodelne namene. Poleg tega s številnimi aktivnostmi za dvig ozaveščenosti spodbujajo odgovorno ravnanje s hrano pri svojih zaposlenih in kupcih.

V Lidlu Slovenija so si zastavili strateški cilj do leta 2030 za polovico zmanjšati količine odpadne hrane. Pri tem so uspešni, saj jim je doslej uspelo doseči že 28-odstotno zmanjšanje. 

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija, d. o. o.

