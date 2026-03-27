STA

Petek,
27. 3. 2026,
9.12

Prijateljske tekme - priprave na SP 2026

Mbappe blizu zgodovinskega dosežka za reprezentanco

francoska nogometna reprezentanca Kylian Mbappe | Foto Reuters

Brazilska in francoska nogometna reprezentanca sta v Foxboroughu pri Bostonu merili na prijateljski tekmi. Uspešnejši so bili Francozi, ki so slavili z 2:1.

Florent Muslija Kosovo
Sportal Kosovo še živi sanje, BiH po 11-metrovkah v finale z Italijo

Galski petelini so povedli v 32. minuti, ko je po podaji Ousmana Dembeleja zadel Kylian Mbappe. Zvezdnik madridskega Reala se je z uvodnim golom na en zadetek približal francoskemu strelskemu rekordu 57 golov, ki ga ima reprezentančno upokojeni Olivier Giroud. Mbappe je dosegel 56 golov na 95 nastopih v dresu francoske reprezentance.

Sedemindvajsetletni Mbappe bo imel priložnost izenačiti in morda celo preseči omenjeni rekord, ko se bo Francija v nedeljo na stadionu Northwest blizu Washingtona pomerila s Kolumbijo na drugi prijateljski tekmi ameriške turneje. Ta zadetek je dobra novica za selektorja Didierja Deschampsa, potem ko se je superzvezdnik Real Madrida pred kratkim vrnil po tritedenskem premoru zaradi poškodbe kolena.

Dayot Upamecano je v 55. minuti dobil rdeči karton, kljub temu pa so Francozi v 65. minuti podvojili prednost. Podajo Michaela Oliseja je unovčil Hugo Ekitike. Brazilcem je v 78. minuti uspelo le še zmanjšati zaostanek po zadetku Bremerja.

Luka Vušković je postal drugi najmlajši strelec v zgodovini hrvaške reprezentance. | Foto: Guliverimage Luka Vušković je postal drugi najmlajši strelec v zgodovini hrvaške reprezentance. Foto: Guliverimage

V petek so reprezentance odigrale še nekaj prijateljskih obračunov, Gruzija in Ciper sta se razšla z 2:2, dvakrat je za Gruzijce zadel Hviča Kvarachelia, Ciper je z 0:1 izgubil proti Belorusiji, Moldavija pa proti Litvi z 0:2. Prvega od dveh golov Litovcev je prispeval nekdanji član Olimpije Justas Lasickas.

V Orlandu pa je Hrvaška na prijateljskem obračunu ugnala Kolumbijo z 2:1 (2:1). Na prvi medsebojni tekmi teh dveh reprezentanc so Kolumbijci povedli v drugi minuti z golom Jhona Ariasa, Hrvati pa so preobrat pripravili prek Luke Vuškovića v šesti in Igorja Matanovića v 43. minuti. Petar Musa je v drugem polčasu dvakrat zadel še okvir vrat.

Vušković je sicer z 19 leti, enim mesecem in tremi dnevi postal drugi najmlajši strelec v zgodovini hrvaške vrste, mlajši od njega je bil le Luka Ivanušec, ki je prvi gol dosegel pri 18 letih, enem mesecu in 19 dnevih.

Prijateljske tekme:

Sreda, 25. marec:

Četrtek, 26. marec:

Petek, 27. marec:

Sobota, 28. marec:

Nova Kaledonija : Jamajka, Bailey-Tye Cadamarteri
Sportal Bolivija in Jamajka po dolgoletni suši blizu raja
