Avtorji:
B. B., STA

Stan Wawrinka Roland Garros OP Francije

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 19.00

1 ura, 24 minut

OP Francije (ATP), 2. dan

Čustven zadnji ples Stana Wawrinke na Roland Garrosu #video

Stan Wawrinka | Foto Guliverimage

V moški konkurenci je svoj zadnji pariški nastop s porazom končal nekdanji zmagovalec Stan Wawrinka, ki je v finalu turnirja 2015 premagal Novaka Đokovića. S 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 ga je premagal nizozemski srečni poraženec kvalifikacij Jesper de Jong.

Veronika Erjavec
Sportal Hiter konec pariških sanj za Slovenko, ki se je pogumno upirala drugi igralki sveta

Švicar bi se moral sprva pomeriti s Francozom Arthurjem Filsom, toda trenutno najboljši francoski igralec se je zaradi poškodbe umaknil s turnirja, njegovo mesto pa je zasedel De Jong, ki je poskrbel, da je Stan Wawrinka že danes za spomin od prirediteljev dobil malo stekleno vitrinico s pariškim peskom. Preko videa pa so se mu poklonili velikani tenisa Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković.

Uspešno je debitiral tudi španski najstnik Rafael Jodar, ki je Američana Aleksandra Kovacevica odpravil s 6:1, 6:0, 6:4. Gre za enega najobetavnejših igralcev trenutno, saj je 19-letnik letos že slavil v Marakešu ter se prebil v polfinale Barcelone ter četrtfinale Madrida in Rima.

Uspešen je bil tudi osmopostavljeni Avstralec Alex de Minaur, ki je Britanca Tobyja Samuela ugnal s 6:4, 6:4, 6:2.

ATP
- 1. krog:
Arthur Rinderknech (Fra/22) - Jurij Rodionov (Avt) 7:6 (7), 6:2, 6:3;
Matteo Berrettini (Ita) - Marton Fucsovics (Mad) 6:7 (2), 7:5, 6:1, 6:2;
Frances Tiafoe (ZDA x19) - Eliot Spizzirri (ZDA) 6:3, 6:7 (5), 6:4, 6:3;
Luca Van Assche (Fra) - Vilius Gaubas (Lit) 6:4, 6:2, 2:6, 7:5;
Brandon Nakashima (ZDA/31) - Roberto Bautista Agut (Špa) 6:2, 7:5, 6:2;
Alex de Minaur (Avs/8) - Toby Samuel (VBr) 6:4, 6:4, 6:2;
Alex Michelsen (ZDA) - Alexander Ševčenko (Kaz) 6:2, 6:4, 6:2 ;
Rafael Jodar (Špa/27) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:1, 6:0, 6:4;
Pablo Carreno Busta (Špa) - Jiri Lehečka (Češ/12) 6:3, 7:6 (3), 6:3;
Jesper de Jong (Niz) - Stan Wawrinka (Švi) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4;

Shelton napredoval na peto mesto

Jannik Sinner je trdno v sedlu na mednarodni jakostni lestvici ATP. Pred Špancem Carlosom Alcarazom, ki je zavoljo poškodbe odpovedal nastopa na odprtem prvenstvu Francije v Parizu in v Wimbledonu, ima kar 2790 točk prednosti. V "top 10" je prišlo do nekaterih sprememb. Američan Ben Shelton je napredoval na peto mesto, na šesto pa je nazadoval Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Avstralec Alex de Minaur je z devetega napredoval na sedmo, Rus Danil Medvedjev je nazadoval na osmo, Američan Taylor Fritz pa na deveto mesto.

Med Slovenci je Bor Artnak zadržal 445. mesto, Filip Jeff Planinšek pa je s 530. nazadoval na 535. mesto.

