Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
27. 5. 2026,
16.35

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Novak Đoković Roland Garros OP Francije

Sreda, 27. 5. 2026, 16.35

1 ura, 31 minut

OP Francije (ATP), 4. dan

Novaka Đokovića čaka še en pekel

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Novak Đoković | Novak Đoković bo spet igral proti Francozu. | Foto Reuters

Novak Đoković bo spet igral proti Francozu.

Foto: Reuters

V moškem delu OP Francije se začenjajo dvoboji drugega kroga. Pri Novaku Đokoviću se spet obeta pravi pekel, potem ko ga čaka domačin Valentin Royer. Tretji krog bo lovil tudi Alexander Zverev, drugi nosilec turnirja.

Iga Swiatek
Sportal Poljakinja spet zmlela nasprotnico, uspešna tudi Svitolina

Novak Đoković pri 39 letih v Parizu še vedno sodi v ožji krog favoritov za končno zmago. Spomnimo, da Beograjčan že nekaj časa lovi rekordno, 25. lovoriko na turnirjih za grand slam. Srb je v prvem krogu po skoraj treh urah strl odpor domačina Giovannija Mpetshija Perricarda, tokrat ga čaka še en Francoz. To je Valentin Royer, ki je v prvem krogu gladko odpravil Huga Delliena in prišel do prve zmage na glavnem turnirju OP Francije. Nole je v tem dvoboju velik favorit, francoski navijači pa lahko samo upajo, da se mu bo 74. igralec sveta dostojno upiral.

Na delu bo tudi Alexander Zverev, ki ga v drugem krogu čaka Čeh Tomaš Machač. Igralca sta se do zdaj pomerila le enkrat, in sicer je bil na olimpijskih igrah v Parizu, ravno na igriščih Rolanda Garrosa, boljši Nemec, ki se je lani prebil do četrtfinala.

* Moški, (30,861 milijona evrov):
- 2. krog:
Alex De Minaur (Avs/8) - Alexander Blockx (Bel) - brez boja;
Andrej Rubljov (Rus/11) - Camilo Ugo (Arg) 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (5);
Thiago Tirante (Arg) - Alejandro Davidovich (Špa/21) 4:6, 7:6 (4), 6:1, 6:3;
Karen Hačanov (Rus/13) - Marco Trungelliti (Arg) 7:6 (5), 5:7, 6:1, 7:6 (4);
Jesper de Jong (Niz) - Federico Cina (Ita) 6:3, 6:1, 6:3;

Preberite še:

OP Francije Arina Sabalenka
Sportal Lanski finalistki gladko v drugi krog, izpadla peta nosilka
OP Francije Jannik Sinner
Sportal Že v prvem krogu izpadel Medvedjev, Sinner zanesljivo naprej
Novak Đoković Roland Garros OP Francije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.