Novaka Đokovića čaka še en pekel

V moškem delu OP Francije se začenjajo dvoboji drugega kroga. Pri Novaku Đokoviću se spet obeta pravi pekel, potem ko ga čaka domačin Valentin Royer. Tretji krog bo lovil tudi Alexander Zverev, drugi nosilec turnirja.

Novak Đoković pri 39 letih v Parizu še vedno sodi v ožji krog favoritov za končno zmago. Spomnimo, da Beograjčan že nekaj časa lovi rekordno, 25. lovoriko na turnirjih za grand slam. Srb je v prvem krogu po skoraj treh urah strl odpor domačina Giovannija Mpetshija Perricarda, tokrat ga čaka še en Francoz. To je Valentin Royer, ki je v prvem krogu gladko odpravil Huga Delliena in prišel do prve zmage na glavnem turnirju OP Francije. Nole je v tem dvoboju velik favorit, francoski navijači pa lahko samo upajo, da se mu bo 74. igralec sveta dostojno upiral.

Na delu bo tudi Alexander Zverev, ki ga v drugem krogu čaka Čeh Tomaš Machač. Igralca sta se do zdaj pomerila le enkrat, in sicer je bil na olimpijskih igrah v Parizu, ravno na igriščih Rolanda Garrosa, boljši Nemec, ki se je lani prebil do četrtfinala.

* Moški, (30,861 milijona evrov):

- 2. krog:

Alex De Minaur (Avs/8) - Alexander Blockx (Bel) - brez boja;

Andrej Rubljov (Rus/11) - Camilo Ugo (Arg) 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (5);

Thiago Tirante (Arg) - Alejandro Davidovich (Špa/21) 4:6, 7:6 (4), 6:1, 6:3;

Karen Hačanov (Rus/13) - Marco Trungelliti (Arg) 7:6 (5), 5:7, 6:1, 7:6 (4);

Jesper de Jong (Niz) - Federico Cina (Ita) 6:3, 6:1, 6:3;

