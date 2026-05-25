Slovenec, ki ga ima na piki Peter Magyar

Porabski Slovenec Antal Rogan je veljal za desno roko nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Med drugim je bil vodja njegovega kabineta in njegov glavni strateg, nadzoroval je tudi delovanje obveščevalnih služb.

Ko je marca 2024 takrat širši madžarski javnosti še neznani Peter Magyar, objavil na skrivaj posnete pogovore s svojo nekdanjo ženo Judit Varga, se je zlasti veliko govorilo o Antalu Roganu oziroma na kratko Toniju.

Očitki na račun Tonija

V na skrivaj posnetih pogovorih ga je Judit Varga, ki je bila nekaj let ministrica za pravosodje, omenila v povezavi s korupcijo. Rogan, ki so mu mediji dali celo vzdevek kardinal Richelieu, sicer očitke iz posnetkov zavrača.

Videti je, da je Magyarju Rogan celo večji trn v peti kot Orban. Po prevzemu vodenja vlade je Magyar na svojem profilu na Facebooku objavil videoposnetek ogleda stavbe, v katerem je uradoval Rogan.

Magyar je Roganove prostore prikazal kot neverjetno razkošje, vredno več milijonov evrov.

Vzpona Rogana k položaju Orbanove desne roke

Rogan, ki se je rodil v Porabju leta 1972, je po izobrazbi ekonomist. Leta 1998 je postal poslanec Fidesz v madžarskem parlamentu. Med letoma 2006 in 2014 je bil župan enega od budimpeških okrajev. Od leta 2015 do padca Orbana z oblasti je bil vodja Orbanovega kabineta.

Rogan leta 2016 na Hungaroringu s svojo drugo ženo Cecilio. Foto: Guliverimage

Januarja 2025 je Bidnova administracija uvedla sankcije zaradi domnevne vpletenosti v korupcijo, a je Trumpova administracija že aprila lani preklicala sankcije.

V novem sklicu parlamenta Rogan ni prevzel mandata.

Trije zakoni

Rogan je bil do zdaj trikrat poročen. Njegova prva žena je bila Alexandra Sonnevend, druga Cecilia Gaal-Rogan, tretja in za zdaj zadnja žena pa je Barbara Obrusanszki. Iz prvega zakona ima enega sina, v drugem zakonu sta se mu rodila še dva sina.