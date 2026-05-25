Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
21.23

Osveženo pred

3 ure, 47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,51

Natisni članek

Natisni članek
Antal Rogan Peter Magyar Judit Varga Viktor Orban

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 21.23

3 ure, 47 minut

Slovenec, ki ga ima na piki Peter Magyar

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,51
Antal Rogan | Antal Rogan je bil do letošnjih volitev eden od najbolj vplivnih mož na Madžarskem. | Foto Reuters

Antal Rogan je bil do letošnjih volitev eden od najbolj vplivnih mož na Madžarskem.

Foto: Reuters

Porabski Slovenec Antal Rogan je veljal za desno roko nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Med drugim je bil vodja njegovega kabineta in njegov glavni strateg, nadzoroval je tudi delovanje obveščevalnih služb.

Ko je marca 2024 takrat širši madžarski javnosti še neznani Peter Magyar, objavil na skrivaj posnete pogovore s svojo nekdanjo ženo Judit Varga, se je zlasti veliko govorilo o Antalu Roganu oziroma na kratko Toniju.

Očitki na račun Tonija

V na skrivaj posnetih pogovorih ga je Judit Varga, ki je bila nekaj let ministrica za pravosodje, omenila v povezavi s korupcijo. Rogan, ki so mu mediji dali celo vzdevek kardinal Richelieu, sicer očitke iz posnetkov zavrača.

Judit Varga
Novice "To, kar počnejo moji nekdanji ženi, presega vse meje"

Videti je, da je Magyarju Rogan celo večji trn v peti kot Orban. Po prevzemu vodenja vlade je Magyar na svojem profilu na Facebooku objavil videoposnetek ogleda stavbe, v katerem je uradoval Rogan.

Magyar je Roganove prostore prikazal kot neverjetno razkošje, vredno več milijonov evrov.

Vzpona Rogana k položaju Orbanove desne roke

Rogan, ki se je rodil v Porabju leta 1972, je po izobrazbi ekonomist. Leta 1998 je postal poslanec Fidesz v madžarskem parlamentu. Med letoma 2006 in 2014 je bil župan enega od budimpeških okrajev. Od leta 2015 do padca Orbana z oblasti je bil vodja Orbanovega kabineta.

Rogan leta 2016 na Hungaroringu s svojo drugo ženo Cecilio. | Foto: Guliverimage Rogan leta 2016 na Hungaroringu s svojo drugo ženo Cecilio. Foto: Guliverimage

Januarja 2025 je Bidnova administracija uvedla sankcije zaradi domnevne vpletenosti v korupcijo, a je Trumpova administracija že aprila lani preklicala sankcije.

V novem sklicu parlamenta Rogan ni prevzel mandata.

Trije zakoni

Rogan je bil do zdaj trikrat poročen. Njegova prva žena je bila Alexandra Sonnevend, druga Cecilia Gaal-Rogan, tretja in za zdaj zadnja žena pa je Barbara Obrusanszki. Iz prvega zakona ima enega sina, v drugem zakonu sta se mu rodila še dva sina.

Predsednik
Novice To je Trump storil Orbanu
Predsednik
Novice Je to dokončno slovo Viktorja Orbana? To se mu je zgodilo.
kolaž Magyar
Novice Novi madžarski premier Peter Magyar šokiran nad razkošjem
Peter Magyar
Novice Padec Orbana in vzpon Magyarja: velike zamere in usodna ženska?
Antal Rogan Peter Magyar Judit Varga Viktor Orban
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.