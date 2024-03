"To, kar počnejo moji nekdanji ženi, presega vse meje"

Madžarska afera s pomilostitvijo moškega, ki je prikrival pedofilijo v domu za otroke in mladostnike, se je v zadnjih dnevih sprevrgla v spopad dveh zelo znanih nekdanjih zakoncev, ki sta se znašla na nasprotnih političnih bregovih. Gre za nekdanjo pravosodno ministrico Judit Vargo, ki je sopodpisala sporno pomilostitev, in njenega nekdanjega moža Petra Magyara, ki se je za razliko od svoje nekdanje žene obrnil proti madžarskemu premierju Viktorju Orbanu.

Afera s pomilostitvijo Endreja Konye, ki je izbruhnila letos februarja (do pomilostitve je prišlo že lani spomladi), je odnesla obe podpisnici pomilostitve. Katalin Novak je odstopila s položaja predsednice države, Judit Varga (ta je bila pravosodna ministrica od leta 2019 do junija 2023) pa je zapustila poslanski sedež in se odpovedala kandidaturi za evropsko poslanko (bila je prva na kandidatni listi Fidesza).

Odstopljeni političarki in upornik

Seveda sta bili obe najbolj znani madžarski političarki s svojih položajev odstopljeni, kot se temu reče. Odstopa je zahteval njun politični šef, madžarski premier in vodja Fidesza Viktor Orban. Ta je hotel odmevno afero, ki je ogorčila številne Madžare, čim prej pomesti pod preprogo in tako omejiti politični škodo pred junijskimi evropskimi volitvami.

A nato je prišlo do presenetljivega nadaljevanja afere, ki je bila povezana z Vargovo. Njen nekdanji mož Peter Magyar (ločila sta se marca lani), ki je dolga leta veljal za vplivnega in pomembnega politika znotraj Orbanovega kroga, je po odstopu Novakove in umiku Vargove protestno odstopil z vseh javnih funkcij in položajev v državnih podjetjih.

Skrivanje za ženskimi krili?

"Nočem biti niti za minuto del sistema, v katerem se resnični odgovorni skrivajo za ženskimi krili," je med drugim dejal v svoji izjavi. Svoje graje proti Orbanovi vladavini je Magyar predstavil na madžarskem YouTube kanalu Partizan. Posnetek si je v enem dnevu ogledalo milijon Madžarov.

Peter Magyar je bil nekdaj del Orbanovega kroga, zdaj pa je postal Orbanov izzivalec. Foto: Guliverimage

Magyar je 15. marca najavil ustanovitev lastne stranke, 26. marca pa je na svojem Facebook računu in YouTube kanalu objavil posnetek pogovora z Judit Vargo, ki je nastal januarja lani v njunem takratnem skupnem domu.

Očitki o prikrajšanju tožilske dokumentacije

V pogovoru, ki teče o nekdanjem državnem sekretarju Palu Völnerju (temu očitajo prejemanje podkupnine) in Györgyju Schadlu (temu očitajo dejanje podkupnine), je Magyarjeva takratna žena dejala, da je z dokumentacijo tožilstva manipuliral Antal Rogan. Ta je vpliven mož v Orbanovem kabinetu. Posnetek je Magyar predal tožilstvu.

Vargova je hitro vrnila udarec svojemu nekdanjemu možu, s katerim ima tri otroke. V pogovoru za madžarski YouTube kanal Frisbi TV je Vargova dejala, da jo je nekdanji mož v njunem zakonu zlorabljal in izsiljeval.

Grozil naj bi ji z nožem

Med drugim naj bi jo zaklenil v sobo in ji poskušal z zabojnikom za smeti preprečiti, da bi se odpeljala s svojim avtomobilom. Enkrat naj bi v kuhinji iz predala vzel nož in z njim hodil po njuni hiši, piše madžarski medij Index.

Vargova je bila med letoma 2019 in 2023 pravosodna ministrica. Zaradi afere s pomilostitvijo moškega, ki je prikrival pedofilijo, je odstopila kot poslanka madžarskega parlamenta in se odpovedala kandidaturi za evropsko poslanko. Za nameček se je zadnje dneve zapletla v javni spor z nekdanjim možem. Foto: Guliverimage

Na Magyarjev odziv ni bilo treba hitro čakati. Na svojem Facebook računu je napisal, da njegova bivša žena pod pritiskom oblasti govori laži o njem, in zatrdil, da zaradi tega z njo ne bo začel javne vojne.

"Najgnusnejši obračun"

"To, kar počnejo moji nekdanji ženi, presega vse meje. To, kar se zdaj dogaja, je najgnusnejši obračun in poskus političnega umora v madžarski zgodovini. V tem obračunu ni nič sveto. Niti nekdanja ministrica za pravosodje in njeni trije otroci," trdi Magyar.

Ni minilo dolgo, ko je Magyar znova udaril. Na svojem Facebook računu je v četrtek objavil navedke iz domnevnega policijskega poročila o raciji, v kateri so policisti prijeli tudi zdajšnjega evroposlanca iz vrst Fidesza Tamasa Deutscha. Ta naj bi užival kokain in hodil k prostitutkam v bordel. Deutsch je po umiku Vargove postal nosilec Fideszove liste na evropskih volitvah.