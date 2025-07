Rešujejo si kožo: razkrili Putinovo mrežo blizu nas

Nov članek preiskovalnega portala IStories razkriva finančno arhitekturo te politične zveze – sledi milijard evrov ruskih naftnih tokov vodijo do skrivnostnega podjetja Normeston Trading, ki je obogatilo tako Putinove kot Orbanove zaveznike.

Medtem ko na Madžarskem narašča javno nezadovoljstvo in slabi vpliv Fidesza, se zdi, da je vladajoča elita odločena, da bo na vsak način zavarovala naftne posle, ki jih podpira Kremelj, še preden bi se v državi utegnila zamenjati vlada.

Trgovanje z rusko nafto po invaziji eksplodiralo

V središču zgodbe o bogatenju Orbanovega kroga se je znašlo podjetje Normeston Trading, na Cipru registrirani trgovec z nafto z namerno nejasno lastniško strukturo.

Podjetje Normeston trguje z rusko nafto, ki na Madžarsko priteče po naftovodu Družba. Foto: Gulliverimage Po ruski priključitvi Krima leta 2014 so se Normestonove pošiljke ruske nafte prek naftovoda Družba, ki poteka tudi po ozemlju Ukrajine in s svojim južnim krakom oskrbuje Madžarsko, Slovaško in Češko, v EU povečale za petkrat.

Paradoksalno so še večji pospešek pošiljke dobile po ruski obsežni invaziji na Ukrajino leta 2022, ko so se povečale za desetkrat. Od leta 2011 je tako prek Normestona v EU vstopilo že več kot 20 milijonov ton ruske nafte v vrednosti približno deset milijard evrov, večina od tega na Madžarsko.

Dirkač "ključni" obraz na ruski strani

Genadij Timčenko, Putinov dolgoletni prijatelj (na fotografiji v sredini) in milijarder, v družbi obrambnega ministra Sergeja Šojguja. Foto: Gulliverimage Podjetje deluje v senci, vendar so njegovi upravičenci jasni. Na ruski strani je Normeston povezan z Genadijem Timčenkom, Putinovim dolgoletnim prijateljem in nekdanjim šefom naftnega velikana Gunvor.

Dirkač Lev Tolkačev, uradno eden ključnih ljudi v Normestonovi mreži, a verjetno le figura, ki je posodila svoj obraz. Foto: posnetek zaslona/video ekipe Rumos Racing Kot solastnik je naveden tudi dirkač Lev Tolkačev, nekdanji zaposleni v Lukoilu, ki sedi v upravnem odboru podjetja skupaj s Timčenkovimi ključnimi menedžerji.

Drug večji delničar je Valery Subbotin, nekdanji podpredsednik Lukoila, ki je iz Rusije pobegnil v Monako, a ostaja globoko vpet v mreže, povezane s Kremljem.

Orbanov krog naj bi zaslužil več sto milijonov evrov

Na madžarski strani so Normestonovi partnerji še bolj jasno povezani z vladajočo politiko. Ključni deleži so v rokah Orbanovih zaupnikov, vključno z Zsoltom Hernadijem, izvršnim direktorjem naftnega velikana MOL in Orbanovim tesnim prijateljem, Istvanom Garancsijem, vplivnim poslovnežem, povezanim s stranko Fidesz, in Györgyjem Nagyjem, bogatim bankirjem, izobraženim v Moskvi in ​​povezanim z najvplivnejšimi madžarskimi poslovnimi družinami.

Ti posli so se izkazali za zelo donosne. Preiskovalci portala IStories ocenjujejo, da je Orbanov krog zaslužil več sto milijonov evrov z izkoriščanjem privilegiranega dostopa do ruske energije – pogosto na račun madžarskih davkoplačevalcev.

Madžarska ostro proti sankcioniranju ruske nafte

Viktor Orban se vse bolj zanaša na prijatelja Putina. Foto: Gulliverimage Medtem Madžarska še naprej blokira sankcije EU, usmerjene proti dobavi ruske nafte. Junija je Budimpešta skupaj s Slovaško zavrnila najnovejši sveženj sankcij, ki bi bil usmerjen proti dobavam po naftovodih.

Orbanovo stališče ostaja nespremenjeno: vztraja, da si Madžarska ne more privoščiti, da bi se odpovedala ruski energiji, ne glede na to, kaj bo Moskva storila v Ukrajini.

Politični kontekst je ključnega pomena. Orbanova podpora v javnosti je močno padla, ankete pa kažejo, da bi Fidesz lahko leta 2026 prvič po več kot desetletju izgubil parlamentarno večino. Medtem ko njegov režim slabi, Orban krepi vezi z Rusijo – v zadnjem času vse bolj finančno, kar bi mu lahko pomagalo politično preživeti.