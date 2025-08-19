Protesti v Srbiji: Zahodni mediji nenavadno ostro nad Vučića

Potem ko so med protivladnimi protesti v Srbiji vse pogostejši elementi nasilja – tudi v ponedeljek so demonstranti med protesti razbili nekaj oken na prostorih vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) –, je predsednik Aleksandar Vučić med obiskom prostorov znova zagrozil z odločnimi ukrepi, poroča spletni portal Index.hr. Medtem pa so se oglasili nekateri zahodni mediji, ki ostre besede namenjajo Vučićevi politiki, kar do zdaj ni bilo prav pogosto.

Vučić je v ponedeljek zvečer med obiskom prostorov v beograjski občini Palilula dejal, da bo država "veliko močneje, hitreje in odločneje preganjala protestnike ter vzpostavila red" in da so razbita okna kazalnik, s kakšnimi nasilneži ima država opravka. Dodal naj bi tudi, da protestniki ljudem nimajo česa ponuditi razen nasilja in uničenja.

Tuji mediji medtem poročajo, da Vučiću doma zmanjkuje časa in da je sprejel strategijo strahu, tako da je na ulice pripeljal huligane in zasebne varnostnike, ki se spopadajo s protestniki.

Le Monde: Vučić opoziciji očita rušenje Srbije

Francoski časopis Le Monde primerja razmere v Srbiji z dogodki v Kijevu v letih 2013 in 2014, ko so huligani in policisti v civilu na ulicah izzivali nasilje. Tudi v Beogradu, pišejo, so od torka prejšnji teden v več mestih izbruhnili spopadi med podporniki vlade in protestniki, ki že več kot devet mesecev zahtevajo prevzem odgovornosti za zrušitev nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, zaradi česar je umrlo 16 ljudi.

Maskirani napadalci so v več mestih uničevali pisarne SNS, posnetki nasilnih aretacij pa so bili objavljeni na družbenih omrežjih. Pri tem so oblasti opozicijo obtožile, da poskuša uničiti Srbijo in izzvati državljansko vojno, so beograjski mediji citirali francoski časopis Le Monde.

Proteste je vztrajno vodilo študentsko gibanje, ki zdaj zahteva, da Vučić razpiše predčasne volitve, pri tem pa se sooča z upadom podpore tudi med donedavno zvestimi volivci. Časopis še navaja, da Vučić obtožuje tuje službe poskusa "barvne revolucije" in se zanaša na pasivnost evropskih prestolnic.

Financial Times: Vučić spretno krmari na svetovnem prizorišču

Britanski časnik Financial Times (FT) ugotavlja, da se Vučić trenutno spopada z neprijetno dilemo, s katero se avtokrati po desetletjih vladanja neizogibno srečajo – ali povečati represijo, okrepiti svoj krog kapitalističnih prijateljev in iztisniti ostanke neodvisnih medijev ali pa se ukloniti pozivom opozicije k reformam.

Kot navaja FT, se avtokrati vedno odločijo za prvi pristop, pri katerem trdovratno vztrajajo. Vučić, ki so ga doleteli neomajni protivladni protesti, je zadnjih osem let kot predsednik Srbije, pred tem pa kot premier vladal z intervencionistično roko, a da je vodil bolj "upravljano demokracijo" kot popolno avtokracijo, s pristopom, s katerim je zvito lovil ravnotežje tudi na mednarodnem prizorišču.

Kot FT citira beograjska agencija FoNet, ima srbski predsednik prisrčne odnose z Moskvo, vendar ni tako prijazen do nje, da bi "jezil" Evropsko unijo in ZDA, prodaja orožje Ukrajini, hkrati pa s Pekingom tke milijardne kitajske naložbe v industrijo in infrastrukturo.

Časopis opozarja tudi na Vučićevo spogledovanje s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen ali francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, in to ne le zaradi napovedi možnosti, da bi evropska rudarska podjetja lahko izkoriščala nahajališča litija v Srbiji. Po poročanju FT si je Vučić v prvem mandatu ameriškega predsednika zgradil dobre odnose tudi s tesnimi sodelavci Donalda Trumpa.

CNN: Protesti postavljajo pod vprašaj Vučićevo vse bolj avtokratsko vladavino

O Vučićevem nedeljskem govoru po večdnevnih uličnih nemirih, med katerim je napovedal ostre ukrepe zoper protivladne protestnike, je pisala tudi mreža CNN, kjer so zapisali, da so frustracije v Srbiji zaradi njegove neodgovorne in netransparentne vladavine prerasle v proteste.

Pišejo, da so protesti postavili pod vprašaj Vučićevo vse bolj avtokratsko vladavino, saj da je v enem od javnih televizijskih nagovorov protestnike obtožil čistega terorizma, za katerim stoji Zahod, ki želi uničiti Srbijo.

Dodajajo še, da bi se po namigih študentov v Srbiji lahko ponovili množični shodi – podobni, kot so bili 15. marca, na katerih se je zbralo več sto tisoč ljudi –, in to najverjetneje že septembra.