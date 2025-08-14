Spopadom v Srbiji ni videti konca: v Novem Sadu streljal uslužbenec vojske

V več srbskih mestih so v sredo zvečer potekali novi protivladni protesti, pri čemer je ponekod, med drugim v Beogradu, Novem Sadu in Nišu, izbruhnilo nasilje. Po besedah notranjega ministra Ivice Dačića je policija uporabila minimalna prisilna sredstva. Zaenkrat še ni jasno, koliko ljudi je bilo aretiranih.

Protesti so med drugim potekali v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Čačku, Lazarevcu in Prokuplju, večinoma pred tamkajšnjimi prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

Ljudje so se na demonstracijah tako kot v torek zbrali v znak solidarnosti s pridržanimi in poškodovanimi na prejšnjih protestih, ki v Srbiji potekajo vse od novembrskega zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji.

🚨BREAKING: Mass riots and clashes with police in the capital of Serbia and neighboring cities; Riots are over government corruption.



Protesters attack police in Belgrade and Novi Sad. People broke through the security cordons, clashes began with unknown individuals, who… pic.twitter.com/hWtaVfTYf3 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 13, 2025

V Novem Sadu streljanje

Spopadi med protestniki in policijo ter podporniki SNS so izbruhnili v prestolnici in Nišu, medtem ko je v Novem Sadu oseba v zrak streljala iz strelnega orožja. Po besedah Dačića za incidentom stoji uslužbenec vojske, ki da je bil na uradni dolžnosti "varovanja zaščitene osebe", poroča srbski portal televizije N1.

Kot je še sporočil notranji minister, je bilo v nasilju poškodovanih več državljanov in najmanj šest policistov. Ob tem je govoril o napadu protestnikov na državo, drugače misleče in policijo.

Vučić znova grozil

Veliko poškodovanih je v večernem nagovoru omenil tudi predsednik države Aleksandar Vučić in domnevnim nasilnežem med protestniki vnovič zagrozil s posledicami. Protestniki medtem trdijo, da so med njimi provokatorji, ki poskušajo izzvati posredovanje policije, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.