Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
23. 12. 2025,
22.23

Turčija izgubila stik z letalom, ki je prevažalo libijskega generala

načelnik libijskega generalštaba, general Mohamed Ali Ahmed al Hadad | Več turških medijev je sicer predvajalo posnetke, na katerih je bilo videti, kako je eksplozija osvetlila nebo nedaleč od lokacije, s katere je letalo poslalo signal. | Foto X/@MiddleEast_24

Več turških medijev je sicer predvajalo posnetke, na katerih je bilo videti, kako je eksplozija osvetlila nebo nedaleč od lokacije, s katere je letalo poslalo signal.

Foto: X/@MiddleEast_24

Načelnik generalštaba libijske vojske, general Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, je umrl v strmoglavljenju letala v Turčiji, je potrdil libijski premier Abdul Hamid Dbeibeh. Turške oblasti so danes sporočile, da so izgubile stik z letalom falcon 50 po tem, ko je vzletelo iz prestolnice Ankara. Na letalu je bilo pet potnikov, med njimi tudi načelnik libijskega generalštaba.

"Ob 20.52 po lokalnem času je bil izgubljen stik z letalom falcon 50 (...), ki je ob 20.10 po lokalnem času vzletelo z letališča Esenboga v Ankari in letelo v Tripoli," je na omrežju X zapisal turški notranji minister Ali Yerlikaya.

Kot je pojasnil, je bilo na krovu pet potnikov, med njimi libijski načelnik generalštaba Mohamed Ali Ahmed al Hadad.

Letalo je po vzletu oddalo obvestilo o zasilnem pristanku v bližini Haymane približno 74 kilometrov od Ankare, vendar stika nato ni bilo mogoče ponovno vzpostaviti. "Oblasti spremljajo situacijo," je dodal turški minister.

Libija je od strmoglavljenja nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 v primežu nasilja. V zadnjih letih je država razdeljena med mednarodno priznano vlado pod vodstvom Abdula Hamida Dbeibe in rivalske oblasti na vzhodu, ki jih podpira uporniški general Kalifa Haftar.

