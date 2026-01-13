Trener Jezernikov JJ Redick je po novem razočaranju v ligi NBA spregovoril o največji težavi. Njegovi izbranci so kljub 42 točkam Luke Dončića ostali praznih rok proti Sacramentu, eni najslabših ekip zahodne konference (112:124), mladi strateg pa je najbolj izpostavil katastrofalen met z razdalje. Ta je znova pustil na cedilu Lakerse. Gostitelji so imeli na drugi strani opravka z najbolj vročim strelskim večerom v tej sezoni in so podaljšali rezultatsko krizo Lakersov.

Košarkarji Los Angeles Lakers v tej sezoni bolj ali manj zbirajo zmage le proti ekipam, ki so na lestvici uvrščene bistveno nižje, v zadnjem obdobju pa ostajajo tudi brez tega. Zdaj se jim dogaja, da ostajajo praznih rok tudi proti na papirju manj uspešnim tekmecem.

Vrhunci dvoboja v Sacramentu:

Redick: Nič nam ni uspevalo

Redickovi izbranci so znova razočarali pri metu z razdalje. Foto: Reuters Privrženci Jezernikov ne morejo biti zadovoljni s tem, kar spremljajo. To že nekaj časa ni več naključje. Ob odsotnosti Austina Reavesa zelo trpi zlasti met z razdalje. Kar trikrat na zadnjih petih tekmah je bil manjši od 30 odstotkov, trenerja JJ Redicka pa najbolj moti, da njegovi varovanci ne znajo pretopiti v koš številnih metov iz zelo ugodnih položajev.

"Dobesedno nismo mogli zadeti niti enega meta. Kralji imajo podobno kot mi enega najslabših odstotkov meta za tri točke, tokrat pa so bili odlično razpoloženi. Nam ni uspevalo nič, slabo smo metali z razdalje. Ustvarili smo si priložnosti, toda nismo jih zadeli. Če imaš odprt met, moraš metati," je po novem razočaranju, že tretjem zaporednem porazu Jezernikov, v Sacramentu potožil mladi strateg Lakersov.

Monk zadeval kot po tekočem traku

Malik Monk je zadel kar sedem izmed devetih metov za tri točke in večkrat spravil v slabo voljo Luko Dončića. Foto: Reuters Če so Jezerniki in Kralji v dvoboj vstopili s skoraj identičnim odstotkom meta za tri točke (34,2 odstotka), s čimer spadajo med najslabše v ligi NBA, pa je bila na tekmi v dvorani Golden 1 Center prisotna ogromna razlika. Sacramento je zadeval trojke kot v transu. Zadel je kar 17 od 26 metov, večer s 65-odstotno uspešnostjo trojk pa se je zapisal v zgodovino. Kingsi jih tako natančno in učinkovito kot proti Jezernikom v tej sezoni še niso metali. Malik Monk je navdušil domače občinstvo z izjemnim metom za tri točke 7/9, natančna pa sta bila tudi Zach LaVine (3/4) in Russell Westbrook (4/8).

Lakersi so bili na drugi strani zelo skromni. Že tretjič na zadnjih petih tekmah so trojke metali slabše od 30 odstotkov. Zadeli so jih le osem od 36. Met z razdalje postaja nočna mora Jezernikov.

Luka Dončić, ena redkih svetlih točk Lakersov, saj je prispeval kar 42 točk, je zadel dve od devetih. Bil je tudi edini Jezernik iz začetne peterke, ki je na tekmi zadel v polno izza velike črte. Veliko bolje je šlo 26-letnemu Slovencu pri metu za dve točki. Zadel jih je kar 14 od 16 in povzročal ogromne težave Sacramentu, pogrešal pa je bolj razigranega soigralca, ki bi znal polniti koš tekmecu tudi z metom za tri točke.

Pri jezernikih je 22 točk dodal LeBron James, ki je na dresu nosil poseben našitek, s katerim je obeležil svojo zgodovinsko 23. sezono v ligi NBA. Zgrešil je vseh pet metov za tri točke. Foto: Reuters

Lakersi bi zmagali za 24 točk, a ...

Trenerja Redicka najbolj moti, da so njegovi izbranci zaradi tega zapravili priložnost za prepričljivo zmago. "Danes bi lahko imeli kar 50 asistenc, zbrali pa smo jih le 21. Če bi zadeli odprte mete, bi zmagali za 24 točk," je postregel s statističnim podatkom, kakšen bi bil razplet srečanja, če bi zadeli več neoviranih metov za tri točke.

Če bi jim to uspelo, bi tudi Dončić zbral neprimerno višje število asistenc. Tako pa je tekmo, na kateri mu kljub 42 točkam ni bilo do veselja, sklenil pri osmih uspešnih podajah. Največja dolžnika sta bila njegova soigralca v začetni postavi, Jake LaRavia in Marcus Smart. Prvi je dosegel dve, drugi pa le eno točko.

Luka Dončić se je na gostovanju v Sacramentu večkrat prijel za glavo. V noči na sredo ga čaka domači dvoboj z Atlanto. Foto: Reuters

Jezernike že v noči na sredo čaka popravni izpit, s katerim bodo skušali zajeziti rezultatsko krizo. V mesto angelov prihaja Atlanta, ki je brez Traeja Younga, novega zvezdnika Washingtona, ujela zmagoviti ritem. Nanizala je tri zmage, tako da Redickovo četo – ki bi jo lahko kmalu okrepil vsaj Rui Hachimura (proti Sacramentu je bil v ekipi, a je ostal na klopi), vse bližje pa je tudi vrnitev Reavesa – čaka zahtevna naloga.