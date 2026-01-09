Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
9. 1. 2026,
7.21

Petek, 9. 1. 2026, 7.21

Plaz smeti zasul celotno vas, iščejo 38 ljudi #foto

Na. R.

Reševalci delajo v izrednih razmerah. | Foto Nestor Archival/Facebook

Reševalci delajo v izrednih razmerah.

Foto: Nestor Archival/Facebook

V zrušenju odlagališča na Filipinih je umrl en človek, 38 ljudi je pogrešanih. Plaz smeti je zasul celotno vas Binaliw in poškodoval tudi najmanj 12 ljudi. Poteka obsežna reševalna akcija, ki utegne biti tudi precej nevarna.

Potem ko se je na Filipinih zrušilo odlagališče odpadkov, kar je sprožilo zemeljski plaz, še vedno pogrešajo 38 ljudi. Incident se je zgodil v četrtek popoldne po lokalnem času, mestna oblast Cebu pa je na kraj dogodka poslala reševalne ekipe, reševalna vozila in težko mehanizacijo, poroča Sky News.

Oblasti ocenjujejo morebitno škodo na bližnjih domovih, med žrtvami je ženska, ki je umrla na poti v bolnišnico. 

Izredna nevarnost

Reševalce na terenu ovirajo nevarni pogoji, še poročajo lokalni mediji. Svetnik Joel Garganera, predsednik mestnega okoljskega sveta, je opisal tveganja, s katerimi se spoprijemajo. "Smeti so mehke in obstaja stalna nevarnost premikanja," je dejal. "Imamo tudi resne skrbi glede strupenega zraka, ki bi lahko ogrozil vsakogar, ki je predolgo ujet pod kupi odpadkov."

