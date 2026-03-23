Oba pogrešana našli mrtva

Policisti Policijske uprave Celje so danes preklicali iskanje od sobote pogrešane 56-letne ženske s Čečovja. Iz policije so ob tem sporočili, da so jo danes mrtvo našli v Podkraju.

Policisti Policijske uprave Murska Sobota so danes zjutraj prejeli obvestilo, da je pogrešan 55-letnik iz Sebeborcev, nekaj ur kasneje pa sporočili, da so pogrešanega našli mrtvega na območju Policijske postaje Gornji Petrovci. Njegova smrt ni bila posledica kaznivega dejanja.