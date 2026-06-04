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Avtor:
Na. R.

Četrtek,
4. 6. 2026,
8.48

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

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Natisni članek

Natisni članek
droga zaseg policija preiskava hiša hiša pripor Trbovlje Ljubljana

Četrtek, 4. 6. 2026, 8.48

1 ura, 32 minut

Nov zaseg droge: 900 sadik konoplje, tri osebe v priporu #foto

Avtor:
Na. R.

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Thermometer Blue 0,11
droga, konoplja, zaseg, Trbovlje | Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. | Foto PU Ljubljana

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Foto: PU Ljubljana

Ljubljanski kriminalisti so v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo v eni izmed hiš na območju Trbovelj. Tam so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje.

Policisti so odkrili in zasegli več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički. Po hitrem testu so ugotovili, da gre za prepovedano drogo. Hkrati so zasegli še pripomočke za gojenje in druge predmete.  

V hiši so prijeli 32-letnika in 48-letnika, državljana Srbije, ter 41-letnega državljana Bosne in Hercegovine.

droga, konoplja, zaseg, Trbovlje | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

Vsem so zaradi suma kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami in tatvine električne energije odvzeli prostost. V nadaljevanju so jih privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse tri odredil pripor.

droga, konoplja, zaseg, Trbovlje | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana
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