Nov zaseg droge: 900 sadik konoplje, tri osebe v priporu #foto

Ljubljanski kriminalisti so v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo v eni izmed hiš na območju Trbovelj. Tam so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje.

Policisti so odkrili in zasegli več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički. Po hitrem testu so ugotovili, da gre za prepovedano drogo. Hkrati so zasegli še pripomočke za gojenje in druge predmete.

V hiši so prijeli 32-letnika in 48-letnika, državljana Srbije, ter 41-letnega državljana Bosne in Hercegovine.

Foto: PU Ljubljana

Vsem so zaradi suma kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami in tatvine električne energije odvzeli prostost. V nadaljevanju so jih privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse tri odredil pripor.