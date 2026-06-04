Klic na 112 ne bo več samo glas, zato bo lažje reševal življenja

Ko razmere narekujejo klic na številko 112, so prve minute pogosto odločilne, toda v številnih primerih glasovni klic preprosto ne zadošča. Kaj, če poškodovana oseba ne more govoriti? Kaj, če bi reševalci že med klicem prejeli fotografijo kraja nesreče, videoposnetek ali natančnejšo lokacijo? Prav to obljublja nova generacija sistemov za klice v sili, ki jo te dni v Ljubljani preizkušajo Telekom Slovenije in mednarodni partnerji.

Ta pomemben korak pri modernizaciji komunikacij v nujnih primerih bi lahko v prihodnjih letih bistveno izboljšal delo reševalcev, gasilcev, policije in drugih intervencijskih služb, so prepričani izvajalci preizkusov pri Telekomu Slovenije.

NG112: klic v sili postane več kot le telefonski pogovor

Zdajšnji klic na številko 112 temelji predvsem na govorni komunikaciji. Nova generacija sistema, imenovana NG112 (Next Generation 112), pa omogoča precej več. Namesto zgolj pogovora med klicateljem in operaterjem lahko sistem prenaša tudi podatke, slike, video in besedilo v realnem času.

To pomeni, da bi lahko oseba na kraju nesreče poleg klica poslala še fotografijo poškodbe, videoposnetek dogajanja ali druge pomembne informacije, ki bi intervencijskim službam pomagale pri hitrejši oceni razmer in pridobivanju dragocenega časa za ukrepanje v nujnih in izrednih razmerah. Takšen pristop pa je še posebej pomemben za ljudi z okvarami sluha ali govora, saj omogoča bistveno bolj dostopno komunikacijo v kritičnih trenutkih.

Nadgradnja govornih klicev v sili bo brez dvoma bistveno povišala učinkovitost in uspešnost reševalcev ob nastanku neželenih dogodkov in izrednih razmer. Foto: Telekom Slovenije

Omrežji 4G in 5G spreminjata tudi klice v sili

Nova generacija nujnih komunikacij temelji na sodobnih internetnih oziroma IP-tehnologijah, ki jih uporabljajo omrežja 4G in 5G. V praksi to pomeni zanesljivejši prenos informacij, hitrejše povezovanje med različnimi sistemi ter natančnejše določanje lokacije uporabnika. Za reševalce je lahko že nekaj dodatnih metrov natančnosti ključnega pomena, zlasti na območjih, kjer je orientacija zahtevnejša.

Ker se starejši mobilni tehnologiji 2G in 3G po svetu postopoma poslavljata, prehod na nove standarde ni le tehnološka nadgradnja, temveč tudi nujna priprava na prihodnost.

Pametnejši avtomobilski klic v sili eCall

Pomembne spremembe prinaša tudi nova generacija avtomobilskega sistema eCall, ki se v vozilih samodejno sproži ob hujših prometnih nesrečah. Sedanji sistem že danes omogoča samodejno obveščanje centra za obveščanje, nova generacija NG eCall pa lahko prenese še bistveno več informacij. Med njimi so podatki o vozilu, podrobnosti o nesreči in dodatni tehnični podatki, ki lahko pomagajo pri oceni resnosti dogodka.

Sistem omogoča tudi ponovno vzpostavitev povezave, če se klic prekine, ter učinkovitejše preusmerjanje klicev med regionalnimi centri, kadar pride do večjega števila dogodkov ali izrednih razmer.

Ljubljana kot evropsko testno središče za prihodnost številke 112

Telekom Slovenije je skupaj z Evropskim inštitutom za telekomunikacijske standarde (ETSI) v Ljubljani gostil mednarodna preizkušanja sistemov NG112 in NG eCall. Sodelovali so proizvajalci komunikacijske opreme iz 16 držav, njihov cilj pa je bil preveriti, ali različni sistemi med seboj delujejo brezhibno. Takšna interoperabilnost je eden ključnih pogojev za uspešno uvedbo novih standardov po Evropi.

Za potrebe testiranj je bilo vzpostavljeno tudi posebno testno omrežje, na katerem preverjajo delovanje prihodnjih rešitev v čim bolj realnih razmerah.

Preizkuse medsebojne združljivosti (interoperabilnosti) naprednih tehnologij za klice v sili (112 in eCall), kjer so sodelovali strokovnjaki iz 16 držav, je gostil Telekom Slovenije. Foto: Telekom Slovenije

Več podatkov v krajšem času lahko pomeni hitrejše reševanje življenj

Največja prednost novih sistemov ni v sami tehnologiji, temveč v tem, kako lahko izboljšajo odzivanje ob nesrečah. Če intervencijske službe že med klicem prejmejo več informacij o dogodku, lahko hitreje ocenijo situacijo, na kraj pošljejo ustrezne ekipe in se bolje pripravijo na razmere, ki jih čakajo na terenu. V nekaterih primerih lahko prav dodatni podatki odločajo o minutah, te pa pogosto odločajo o uspehu intervencije.

Nova generacija komunikacij za nujne primere zato ni le še ena tehnološka nadgradnja mobilnih omrežij, temveč pomemben korak k varnejši in bolje povezani družbi.

Slovenija med pionirji uvajanja naprednih sistemov za pomoč v sili

Slovenija ima na tem področju že dolgo pomembno vlogo. Telekom Slovenije je bil leta 2015 prvi operater v Evropi, ki je uvedel sistem eCall na ravni celotnega omrežja, še prej pa je omogočil pošiljanje sporočil SMS na številko 112.

Preizkušanje sistemov NG112 in NG eCall kaže, da se razvoj komunikacij za nujne primere nadaljuje. Če bodo testi uspešni in bo uvedba potekala po načrtih, bi lahko prihodnja generacija klicev v sili postala eden najpomembnejših, a hkrati najmanj opaznih tehnoloških napredkov v vsakdanjem življenju.