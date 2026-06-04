Pozor: v papirnatih brisačah odkrili hormonske motilce

Papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira, na podlagi rezultatov nedavno opravljenih analiz opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Pri nekaterih od izdelkov so namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motilce, prav tako so zaznali povečane količine bakterij, plesni in kvasovk.

Kot so sporočili iz ZPS, so pri 13 izdelkih, ki so jih kupili v slovenskih trgovinah, poleg primerjalnega testa učinkovitosti preverili tudi njihovo kemijsko in mikrobiološko varnost. Analize so opravili v akreditiranih laboratorijih.

Po njihovih pojasnilih je preverjanje omogočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo z namenom dodatno osvetliti varnost tovrstnih izdelkov iz različnih surovinskih virov ter podpreti informirano izbiro potrošnikov.

Bisfenol, snov, ki spada med hormonske motilce

"Rezultati, ki so vsem potrošnikom na voljo brezplačno, kažejo, da rokovanje s papirnatimi brisačami iz recikliranega materiala zahteva posebno pozornost," so poudarili v ZPS. Pri nekaterih od njih so namreč odkrili prisotnost bisfenolov oz. snovi, ki spadajo med hormonske motilce. Prav tako so zaznali povečane količine sporogenih bakterij, plesni in kvasovk, pri enem vzorcu pa tudi prehajanje optičnih belil.

"Brisače, v katerih so prisotne zgoraj omenjene snovi, niso primerne za dolgotrajen stik z živili, kar še posebej velja za vroča, mastna ali kisla živila, pri katerih je prehajanje tveganih snovi z brisač bolj verjetno," so opozorili.

Analize so pokazale večjo verjetnost prisotnosti nezaželenih snovi in mikroorganizmov med tremi preizkušenimi izdelki iz recikliranega papirja. "To ne pomeni, da so takšni izdelki neustrezni, kaže pa, da kakovost vhodnih recikliranih surovin in učinkovitost tehnoloških postopkov ostaja pomemben izziv za proizvajalce," so izpostavili.

Pri katerih proizvajalcih so zaznali odstopanja?

Med izdelki, pri katerih so zaznali večja odstopanja posameznih parametrov, so bile papirnate brisače SoftStar Das Nachhaltige Umwelt-Küchentuch (trgovina Müller), v primeru katerih so zaznali povišane vrednosti sporogenih bakterij in kvasovk ter prisotnost bisfenolov. Povišane vrednosti sporogenih bakterij in prisotnost plesni so zaznali tudi v primeru papirnatih brisač Ikea Familj. V primeru izdelka Saugstark&Sicher Küchentücher Recycling Comfort (trgovina dm) pa so zaznali prisotnost optičnih belil, bisfenolov ter sporogenih bakterij.

Glede prisotnosti bisfenolov so razložili, da ti v papir niso bili dodani namerno, temveč so najverjetneje posledica uporabe recikliranih papirnih vlaken, v katerih se znajdejo ostanki termičnih računov in drugih z bisfenolom onesnaženih papirnih izdelkov. Sporogene bakterije oziroma mikroorganizmi pa po pojasnilih ZPS na splošno izhajajo iz recikliranih vlaken, kontaminirane vode v proizvodnji, zemlje in rastlinskih materialov.

Analize medtem niso pokazale prisotnosti svinca, diizopropilnaftalenov ali prehajanja protimikrobnih snovi. Prav tako pri nobenem vzorcu niso zaznali težav s prehajanjem barvil s potiskanih delov brisač.

"Rezultati potrjujejo, da je pri izdelkih iz recikliranih materialov ključno zagotavljanje ustrezne kakovosti surovin ter učinkovit nadzor v proizvodnih procesih z vidika kemijske in mikrobiološke varnosti," so poudarili v ZPS.

V luči rezultatov potrošnikom svetujejo, da pred nakupom preverijo oznake na embalaži in izberejo izdelke, ki so izrecno označeni kot primerni za stik z živili.