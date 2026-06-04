Mlada gospodinja s kmetije na Pohorju, ki jo je širše občinstvo spoznalo v kuharskem šovu MasterChef, bo kmalu postala mama.

"Na Kovačnikovo prihaja novo življenje, nova sreča, veselje in smeh," je družina Štern s priljubljene turistične kmetije Kovačnik na Planici nad Framom naznanila, da družina pričakuje osmega člana družine.

Naraščaja se bosta razveselila Aljaž Štern in Kaja Naveršnik, "ta mlada" na kmetiji, ki je sodelovala v zadnji sezoni šova MasterChef.

Dojenček prihaja že v začetku julija, ob tem pa so s turistične kmetije, ki je priljubljena točka kulinaričnih navdušencev, sporočili, da bo njihovo poslovanje to poletje nekoliko prilagojeno novemu življenjskemu poglavju. "V tem času bo za nas na prvem mestu družina, zato vas že vnaprej prosimo za razumevanje, potrpežljivost in podporo," so zapisali ob veseli novici.

Lansko pomlad smo se pri Kaji na Pohorju mudili tudi mi. Kaj nam je povedala o življenju na kmetiji, preberite tukaj:

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