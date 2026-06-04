Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
4. 6. 2026,
12.15

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
Kaja Naveršnik nosečnost MasterChef

Četrtek, 4. 6. 2026, 12.15

1 ura, 10 minut

Kaja iz MasterChefa bo postala mama

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Kaja Naveršnik | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Mlada gospodinja s kmetije na Pohorju, ki jo je širše občinstvo spoznalo v kuharskem šovu MasterChef, bo kmalu postala mama.

"Na Kovačnikovo prihaja novo življenje, nova sreča, veselje in smeh," je družina Štern s priljubljene turistične kmetije Kovačnik na Planici nad Framom naznanila, da družina pričakuje osmega člana družine.

Naraščaja se bosta razveselila Aljaž Štern in Kaja Naveršnik, "ta mlada" na kmetiji, ki je sodelovala v zadnji sezoni šova MasterChef.

Dojenček prihaja že v začetku julija, ob tem pa so s turistične kmetije, ki je priljubljena točka kulinaričnih navdušencev, sporočili, da bo njihovo poslovanje to poletje nekoliko prilagojeno novemu življenjskemu poglavju. "V tem času bo za nas na prvem mestu družina, zato vas že vnaprej prosimo za razumevanje, potrpežljivost in podporo," so zapisali ob veseli novici.

Lansko pomlad smo se pri Kaji na Pohorju mudili tudi mi. Kaj nam je povedala o življenju na kmetiji, preberite tukaj:

Kaja Naveršnik
Trendi Kaja Naveršnik: mlada gospodinja iz nebes na Pohorju

Oglejte si še:

thumb
Trendi Nina Pušlar ne skriva več nosečnosti: "Bodoča mami"
Žan Milosavljevič, zmagovalec Masterchef Slovenija 2020
Trendi Zmagovalec šova MasterChef Žan Milosavljevič pokazal telesno preobrazbo
Kaja Naveršnik nosečnost MasterChef
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.