A. P. K.

Sreda,
22. 4. 2026,
12.30

1 ura, 36 minut

prehrana trening chef preobrazba telesna aktivnost MasterChef kuhar Žan Milosavljević

Zmagovalec šova MasterChef Žan Milosavljevič pokazal telesno preobrazbo

Žan Milosavljevič, zmagovalec Masterchef Slovenija 2020 | Žan Milosavljević v družbi partnerke Sofije | Foto Mediaspeed

Žan Milosavljević v družbi partnerke Sofije

Foto: Mediaspeed

Žan Milosavljevič, zmagovalec kuharskega šova MasterChef leta 2020, je s svojimi sledilci delil telesno preobrazbo, ki mu jo je uspelo doseči v zadnjih nekaj mesecih. Novo telesno podobo je ponosno postavil na ogled in zapisal, da je bil proces v zadnjem letu res zelo zahteven.

Kuharski mojster Žan Milosavljevič, ki ga je slovenska javnost spoznala v kuharskem šovu MasterChef leta 2020, ko je zgovorni in odločni kuhar tudi zmagal, je na svojih družbenih omrežjih delil telesno preobrazbo, ki mu jo je uspelo – tudi z zahtevnimi treningi in pravilno prehrano – doseči v zadnjem letu.

Delo, disciplina in tihe odločitve

Milosavljevič je delil fotografijo iz preteklih let in letošnjo, na kateri ima kar nekaj kilogramov manj, celotno pot pa je opisal tudi v kratki razlagi, ki jo je dodal fotografijam prej in potem. Svoje zadnje zelo zahtevno leto trdega dela na boljšem počutju in telesni preobrazbi je orisal z zapisom: 

"Eno leto … Ni šlo čez noč. Delo, disciplina in tihe odločitve, ko nihče ne gleda. Stara verzija mene? Hvala za lekcije – zdaj grem naprej. Ne iščem bližnjic, gradim novo verzijo sebe, korak za korakom. Danes sem boljši kot včeraj. In to je edino, kar šteje," je bil jasen Milosavljevič, ki se na staro pot več kot očitno ne želi več podati.

Pred kratkim je Milosavljevič s fotografijo iz fitnesa delil svoj napredek. | Foto: Instagram/posnetek zaslona Pred kratkim je Milosavljevič s fotografijo iz fitnesa delil svoj napredek. Foto: Instagram/posnetek zaslona

V komentarjih so ga za njegovo pot vztrajnosti in vidne telesne preobrazbe pohvalili tudi prijatelji in znanci ter mu zaželeli veliko uspehov na tem področju tudi v prihodnje.

Tudi Žanov brat, Nik Kavčič, ki se je občinstvu predstavil v kuharskem tekmovanju Gostilna išče šefa, je prav tako v zadnjem obdobju naredil veliko telesno preobrazbo in izgubil več kot sto kilogramov telesne teže, je poročal portal Svet24.

