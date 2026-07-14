Znana slovenska vplivneža Mark in Nika Vlahovič sta na družbenih omrežjih sporočila veselo novico, da se bo njihova družina povečala za novega družinskega člana. Prvorojenki Illi se bo tako pridružil mlajši brat oziroma sestrica.

"Illa bo postala sestrica. Hvala, vesolje! Bolj hvaležni in veseli ne bi mogli biti," sta ob fotografiji, s katero sta razkrila, da se bo njihova družina povečala za novega družinskega člana, zapisala slovenska vplivneža Nika in Mark Vlahovič, sicer sin znanega slovenskega glasbenika Mikija Vlahoviča.

Na fotografiji, ki sta jo delila na družbenih omrežjih, očka Mark v roki drži fotografijo ultrazvoka, ob njem pa so v fotografski objektiv ujeti tudi njegova žena Nika in njuna hči Illa ter štirinožna prijatelja družine.

Nika in Mark Vlahovič sta sicer maja 2024 postala starša prvorojenki Illi, ki bo tako kmalu postala starejša sestrica. Pred slabim tednom pa se je rojstva svojega prvorojenca razveselila tudi Markova sestra Tia Repina, ki je z možem Gašperjem Repino pozdravila sina Lina.

Nika in Mark Vlahovič sta par od leta 2019, večno zvestobo pa sta si obljubila leta 2022 v krogu ožjih družinskih članov.

Pod objavo o nosečnosti so se zvrstili lepi odzivi in želje mnogih znanih Slovenk in Slovencev, ki so ob lepi novici čestitali mladi družini.