V avstralskem Brisbanu so na svet prijokali po naravni poti spočeti četverčki, kar se zgodi izjemno redko, v Avstraliji pa naj bi se to glede na nekatere ocene zgodilo prvič. Štiri deklice so se s carskim rezom 14. julija rodile pri 28 tednih in štirih dneh.

Starša, 34-letna Jenitar Na'amoana in njen mož Jortham, sta že imela štiri otroke, ko sta izvedela, da pričakujeta enojajčne četverčke. Gre za pojav v eni na 15 milijonov nosečnosti, ocenjuje zdravnica Alexa Bendall, ki je za mamo skrbela od začetka njene nosečnosti.

Visoko tvegana nosečnost

Kot je dejala po poročanju več medijev, je tovrstna nosečnost visoko tvegana, zato so Na'amoano v bolnišnico sprejeli že pri 25 tednih, da bi lahko nadzorovali potek nosečnosti.

"Dejstvo, da imamo štiri lepe, zdrave dojenčice, rojene pri 28 tednih in štirih dneh, je neverjetno in smo zelo veseli, da smo del tega," je dejala.

A rare set of identical quadruplet girls has been born at Royal Brisbane and Women’s Hospital in Queensland, in a pregnancy described as being one in 15 million. The four babies named Emily, Harriet, Alexa and Catherine were delivered via caesarean on July 14 at 28 weeks and four… pic.twitter.com/7EZfVP5PWZ — The Australian (@australian) July 20, 2026

Novorojenčice so poimenovali Emily, Harriet, Catherine in Alexa – po zdravnici, ki v tem vidi čudovit poklon.

V bolnišnici bodo ostale, dokler ne dosežejo datuma donošenosti, trenutno pa jim gre po besedah Bendall izjemno dobro, poroča britanski BBC.

Skupaj imata zdaj osem otrok, mama zagnala spletno kampanjo

Preostali štirje otroci para so stari med enim letom in desetimi leti, zato je mati nedavno zagnala spletno kampanjo zbiranja sredstev, da bi si lahko kupili kombi z vsaj desetimi sedeži.

"Najini štirje čudeži so varno prispeli, a čeprav najina srca preveva hvaležnost, je realnost skrbi za štiri novorojenčke prinesla s sabo izzive, ki si jih nisva mogla predstavljati," je zapisala ob prošnji za pomoč.