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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
21. 7. 2026,
12.07

Osveženo pred

54 minut

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novorojenček Avstralija četvorčki čudež carski rez nosečnost

Torek, 21. 7. 2026, 12.07

54 minut

V Avstraliji so se rodili redki enojajčni četverčki

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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novorojenček, bolnišnica, dojenček | Starša, 34-letna Jenitar Na'amoana in njen mož Jortham, sta že imela štiri otroke, ko sta izvedela, da pričakujeta enojajčne četverčke. Gre za pojav v eni na 15 milijonov nosečnosti, ocenjuje zdravnica Alexa Bendall, ki je za mamo skrbela od začetka njene nosečnosti. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

Starša, 34-letna Jenitar Na'amoana in njen mož Jortham, sta že imela štiri otroke, ko sta izvedela, da pričakujeta enojajčne četverčke. Gre za pojav v eni na 15 milijonov nosečnosti, ocenjuje zdravnica Alexa Bendall, ki je za mamo skrbela od začetka njene nosečnosti. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

V avstralskem Brisbanu so na svet prijokali po naravni poti spočeti četverčki, kar se zgodi izjemno redko, v Avstraliji pa naj bi se to glede na nekatere ocene zgodilo prvič. Štiri deklice so se s carskim rezom 14. julija rodile pri 28 tednih in štirih dneh.

Starša, 34-letna Jenitar Na'amoana in njen mož Jortham, sta že imela štiri otroke, ko sta izvedela, da pričakujeta enojajčne četverčke. Gre za pojav v eni na 15 milijonov nosečnosti, ocenjuje zdravnica Alexa Bendall, ki je za mamo skrbela od začetka njene nosečnosti.

Visoko tvegana nosečnost

Kot je dejala po poročanju več medijev, je tovrstna nosečnost visoko tvegana, zato so Na'amoano v bolnišnico sprejeli že pri 25 tednih, da bi lahko nadzorovali potek nosečnosti.

"Dejstvo, da imamo štiri lepe, zdrave dojenčice, rojene pri 28 tednih in štirih dneh, je neverjetno in smo zelo veseli, da smo del tega," je dejala.

Novorojenčice so poimenovali Emily, Harriet, Catherine in Alexa – po zdravnici, ki v tem vidi čudovit poklon.

V bolnišnici bodo ostale, dokler ne dosežejo datuma donošenosti, trenutno pa jim gre po besedah Bendall izjemno dobro, poroča britanski BBC.

Skupaj imata zdaj osem otrok, mama zagnala spletno kampanjo

Preostali štirje otroci para so stari med enim letom in desetimi leti, zato je mati nedavno zagnala spletno kampanjo zbiranja sredstev, da bi si lahko kupili kombi z vsaj desetimi sedeži.

"Najini štirje čudeži so varno prispeli, a čeprav najina srca preveva hvaležnost, je realnost skrbi za štiri novorojenčke prinesla s sabo izzive, ki si jih nisva mogla predstavljati," je zapisala ob prošnji za pomoč.

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