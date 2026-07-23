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Avtor:
B. G.

Četrtek,
23. 7. 2026,
19.37

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Gregor Hrovat nosečnost otrok

Četrtek, 23. 7. 2026, 19.37

1 ura, 19 minut

Veselje pri našem košarkarskem reprezentantu: drugič bo postal očka

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
slovenska košarkarska reprezentanca trening Gregor Hrovat | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenski reprezentant v košarki Gregor Hrovat in njegova žena Kaja sta sporočila, da pričakujeta drugega otroka.

Slovenski košarkar Gregor Hrovat in njegova žena Kaja Voglar Hrovat sta na Instagramu delila prikupen izbor fotografij, s katerim sta oznanila, da bosta že drugič postala starša.

"Naša mala zgodba dobiva še en lik," sta zapisala ob objavi, ki sta jo pospremila s tremi prikupnimi družinskimi fotografijami. Njuna hčerka Livi Sofie, ki se je rodila aprila 2024, bo tako postala starejša sestrica. 

Gregor in Kaja sta se po zaroki na Kreti leta 2022 poročila leto kasneje v Italiji, tik ob slovenski meji. Poroke so se udeležili tudi drugi slovenski košarkarji, med drugim Žiga Dimec in njegova žena ter podjetnica Adrijana Dimec

Gregor Hrovat nosečnost otrok
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