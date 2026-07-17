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Avtor:
B. G.

Petek,
17. 7. 2026,
19.25

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Anne Hathaway nosečnost starost

Petek, 17. 7. 2026, 19.25

14 minut

Majhno upanje

Anne Hathaway iskreno spregovorila, kako je bilo zanositi pri 43 letih

Avtor:
B. G.

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Anne Hathaway | Anne Hathaway pričakuje tretjega otroka. | Foto Guliverimage

Anne Hathaway pričakuje tretjega otroka.

Foto: Guliverimage

Hollywoodska zvezdnica Anne Hathaway je spregovorila o svoji tretji nosečnosti in priznala, da z možem Adamom Shulmanom nista več verjela, da bosta še enkrat postala starša.

Anne Hathaway je sredi junija javnosti razkrila, da z možem Adamom Shulmanom pričakujeta tretjega otroka. To je bil za oba velik blagoslov, saj sta imela za tretjega otroka zelo nizka pričakovanja, zato ju je novica še toliko bolj razveselila.

Priljubljena zvezdnica je podrobnosti o ponovni nosečnosti delila med promocijo filma Odiseja, v katerem je nastopil tudi slovenski igralec.

Anne na promociji filma Odiseja v New Yorku | Foto: Guliverimage Anne na promociji filma Odiseja v New Yorku Foto: Guliverimage

"Pri določeni starosti je upanja le še odstotek ali dva"

Odkar je 43-letna oskarjevka na Instagramu na prikupen način pokazala rastoči nosečniški trebušček, poudarja, da z družino tega nikakor ne jemlje za samoumevno, saj je nosečnost pri tej starosti redkost.

"Vedno obstaja upanje, dokler ga ni več. Toda ko dosežeš določeno starost, je tega upanja le še en ali dva odstotka," je dejala in dodala, da sta se z možem odločila prepustiti življenju, kamor ju bo vodilo, brez velikih pričakovanj.

"Preprosto sva se odločila videti, kam naju bo odpeljalo življenje, z zelo zdravimi in realističnimi pričakovanji, ki so bila zelo nizka," je dejala. "Neizmerno sva srečna, ker iz lastnih izkušenj veva, da te sreče nima vsak. Zagotovo pa je ne doživi vsak takrat, ko si jo najbolj želi – nekateri je nikoli ne."

Anne z možem Adamom | Foto: Guliverimage Anne z možem Adamom Foto: Guliverimage

Anne in Adam sta poročena od leta 2012, skupaj pa že imata dva sinova, desetletnega Jonathana in šestletnega Jacka. Spol tretjega otroka še ni znan, je pa Anne pred kratkim priznala, da jo je materinstvo dveh fantov spremenilo tudi pri vsakdanjem življenju in celo modi.

"Po naravi sem bolj fantovsko dekle. Všeč mi je, da je to, da sem mama fantov, vplivalo tudi na moj slog oblačenja," je povedala in dodala, da se je navadila pripraviti na vse: od poslovnega sestanka do spontane košarkarske tekme s sinovoma.

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