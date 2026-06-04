Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
4. 6. 2026,
12.38

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,93

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška strmoglavljenje letalo policija

Četrtek, 4. 6. 2026, 12.38

21 minut

Pri Medulinu strmoglavilo letalo. V nesreči umrlo več ljudi.

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,93
Medulin | Letalo je strmoglavilo na območju Medulina. | Foto Shutterstock

Letalo je strmoglavilo na območju Medulina.

Foto: Shutterstock

Ob 11:18 je istrska policija prejela prijavo o strmoglavljenju majhnega letala na območju Medulina. Vse nujne službe so na terenu. V letalski nesreči je umrlo več ljudi, je potrdila istrska policija, neuradno pa je znano, da so umrle štiri osebe, medtem ko dve osebi še vedno iščejo.

"Trenutno so na terenu vse službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajajo ukrepe in dejanja v okviru svojih pristojnosti," je povedal policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačić in potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi. Domnevno gre za tuje državljane, ki so leteli proti Puli.

Letalo se je strmoglavilo na neposeljenem območju med Pulo in Medulinom, vzletelo pa naj bi iz Nemčije. Polet ni bil najavljen. Letalo se je ob trku prelomilo na pol.

V prvem poročilu policije je pisalo: "4. junija ob 11.18 je bilo prejeto poročilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Campanoza, blizu letališča Medulin. Poročilo je potrjeno, na kraju dogodka so vse reševalne službe- policija, reševalci in gasilci, ki izvajajo ukrepe in dejanja v okviru svojih pristojnosti," je sporočila policija.

letalska nesreča
Novice Nove podrobnosti smrtonosne letalske nesreče: umrli trije člani kraljeve mornarice
Hrvaška strmoglavljenje letalo policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.