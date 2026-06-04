Pri Medulinu strmoglavilo letalo. V nesreči umrlo več ljudi.

Ob 11:18 je istrska policija prejela prijavo o strmoglavljenju majhnega letala na območju Medulina. Vse nujne službe so na terenu. V letalski nesreči je umrlo več ljudi, je potrdila istrska policija, neuradno pa je znano, da so umrle štiri osebe, medtem ko dve osebi še vedno iščejo.

"Trenutno so na terenu vse službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajajo ukrepe in dejanja v okviru svojih pristojnosti," je povedal policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačić in potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi. Domnevno gre za tuje državljane, ki so leteli proti Puli.

Letalo se je strmoglavilo na neposeljenem območju med Pulo in Medulinom, vzletelo pa naj bi iz Nemčije. Polet ni bil najavljen. Letalo se je ob trku prelomilo na pol.

V prvem poročilu policije je pisalo: "4. junija ob 11.18 je bilo prejeto poročilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Campanoza, blizu letališča Medulin. Poročilo je potrjeno, na kraju dogodka so vse reševalne službe- policija, reševalci in gasilci, ki izvajajo ukrepe in dejanja v okviru svojih pristojnosti," je sporočila policija.