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Avtorji:
D.K., STA

Petek,
31. 7. 2026,
16.32

Osveženo pred

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Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
padalci Soča policija

Petek, 31. 7. 2026, 16.32

1 ura, 20 minut

V dolini Soče na drevesih obviselo več padalcev

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44
jadralno padalstvo | Fotografija je simbolična. | Foto Facebook Slovenian Paragliding Team

Fotografija je simbolična.

Foto: Facebook Slovenian Paragliding Team

V dolini Soče je v četrtek na drevesih ob zasilnem pristanku obviselo več padalcev. V občini Kobarid sta pri zasilnem pristanku na drevesu obtičala švicarski in slovaški jadralni padalec, v občini Tolmin pa italijanska jadralna padalka. Nihče od padalcev pri tem ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

59-letni državljan Švice je med poletom nenadoma izgubil višino in pristal na drevesu približno 50 metrov vzhodno od vzletišča pod Kobalo na Tolminskem. Na kraju so kasneje posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin, ki so s pomočjo vrvne tehnike padalca in njegovo padalo varno odstranili z drevesa in ga prepeljali v dolino. Policisti so izključili tujo krivdo.

Tudi 34-letni jadralni padalec, državljan Slovaške, je po pristanku na drevesu obvisel v gozdu nad planino Javorca v občini Tolmin. Gorski reševalci GRS Tolmin so ga kasneje našli na zelo zahtevnem terenu. Tudi njega so z drevesa varno rešili s pomočjo vrvne tehnike, nato pa so ga s terenskim vozilom prepeljali v dolino.

Na južnem pobočju Gabrovca v občini Kobarid, v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje nad naseljem Breginj, pa je na zahtevnem terenu zasilno pristala 32-letna jadralna padalka iz Italije, na drevesu pa je obvisela približno 15 metrov nad tlemi. Tudi njej so pri varnem sestopu v dolino pomagali reševalci GRS Tolmin, so še sporočili s PU Nova Gorica.

padalci Soča policija
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