Kršitelj zaspal na traktorju sredi vozišča. Zbudili so ga policisti in opravili postopek.

Policisti Policijske postaje Šentjernej so bili v četrtek okoli 13. ure obveščeni o nevarnem ravnanju voznika traktorja na območju Javorovice. Po obvestilu naj bi voznik med vožnjo ustavil traktor na vozišču in zaradi opitosti zaspal za volanom.

Policisti so se takoj odzvali, voznika izsledili in opravili postopek. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 64-letnemu kršitelju odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in preprečili, da bi s svojim ravnanjem še naprej ogrožal sebe in druge udeležence v prometu.

Zaradi ugotovljenih kršitev bodo zoper 64-letnika na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Alkohol najpogostejši dejavnik tvegana za nastanek prometnih nesreč

Policisti ob tem znova opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola eden najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Alkohol zmanjšuje sposobnost zaznavanja, presoje in reakcijskega časa, zato vozniki pod njegovim vplivom predstavljajo veliko nevarnost zase in za druge udeležence v prometu. Tudi odklon preizkusa alkoholiziranosti predstavlja hujšo kršitev cestnoprometnih predpisov. Vozniku so izreče globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.