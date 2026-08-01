Na cestah že od jutra nastajajo zastoji

Ob začetku enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna so na slovenskih cestah že zjutraj začeli nastajati zastoji. Vozila v kolonah med drugim čakajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred predorom Karavanke je v smeri proti Sloveniji nastaja sedemkilometrski, proti Avstriji pa dvainpolkilometrski zastoj. Preden se odpravite na pot preverite, kakšna je stanje na cestah in ustrezno pripravite svoje vozilo. Agencija za varnost prometa pa priporoča, da se na pot odpravite spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.

Po podatkih prometnoinformacisjkega centra je štirikilometrski zastoj tudi na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške.

Prav tako kolone nastajajo na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan ter Lucija-Izola. Zastoj je zaradi zaprtja voznega pasu tudi na glavni cesti Škofije-Koper pred Bertoki proti Kopru.

Glavna cesta med Slovensko Bistrico in Ptujem bo danes do 20. ure zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica sever in odcepom za Spodnjo Polskavo. Popolna zapora do nedelje do 19. ure pa bo na cesti Proletarskih brigad na relaciji med Mariborom in Dravogradom.

Od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure bo zaradi asfaltiranja zaprta tudi cesta med Ravnami na Koroškem in Dravogradom.

Cesta zaprta zaradi požara

Cesta med Strmcem in Mangartom je še naprej zaprta zaradi gašenja požara. Prometnoinformacijski center voznike poziva, naj se ne odpravljajo na to območje.

Poostren nadzor nad tovornjakarji

Med 8. in 13. uro velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Na primorskih cestah pa ta omejitev velja med 6. in 16. uro.

Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na vipavski hitri cesti je medtem danes začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem namesto med 6. in 18. uro ta velja vsak dan med 5. in 20. uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve.

Prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro na avtocesti med Šentiljem in Koprom je sicer v veljavi od 15. januarja 2021. Od novembra istega leta ta prepoved velja na celotnem slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest.

Dars bo voznike opremil z vodo

Na Darsu bodo danes v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob gorenjski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

Preventivna akcija bo potekala med 16. in 20. uro na počivališčih Jesenice (gorenjska avtocesta), Tepanje (štajerska avtocesta) in Lom (primorska avtocesta).