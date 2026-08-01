Izredne razmere v Ceuti: umrlo 57 migrantov, več kot 48 tisoč se jih je že vrnilo v Maroko

Število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je po najnovejših podatkih umrlo 57. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so več kot 48 tisoč migrantov že vrnili v Maroko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov. Varnostni organi so sprva ocenili, da je mejo v teh dneh prečkalo več kot 40 tisoč migrantov, kasneje pa so sporočili, da jih je bilo 60 tisoč. Od tega jih je med poskusom prečkanja meje po zadnjih podatkih oblasti umrlo 57.

Rabat in Madrid se po navedbah španskih uradnikov pogajata o ukrepih za vračanje nedavno prispelih migrantov. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so več kot 48 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. "Odhodi iz Ceute potekajo s hitrostjo 150 oseb na minuto," je v sporočilu še zapisalo ministrstvo.

Sanchez: To je napad na špansko ozemlje

Ob naraščanju napetosti je eksklavo danes obiskal Pedro Sanchez. Nenaden prihod več deset tisoč migrantov je označil kot napad na špansko ozemlje, zanj pa okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala dodatno operativno podporo Španiji, med drugim prek evropske agencije za nadzor meja Frontex.

Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je predlagala izključitev Španije iz schengenskega območja, saj da je ta "popolnoma odpovedala pri zaščiti" njegove zunanje meje. "Države, ki ne izpolnjujejo svoje obveznosti glede zaščite zunanje meje, ne morejo biti članice schengna," je dejala, navaja AFP.

Na dogajanje se je odzval tudi slovenski premier Janez Janša, ki je z voditelji več evropskih držav poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniu Costi, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in irskemu predsedstvu Sveta EU, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v španski Ceuti.