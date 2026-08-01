V petek popoldne se je v Kanalu ob Soči zgodila nesreča, v kateri se je poškodoval kopalec, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Nekaj po 15. uri je v Kanalu kopalec med skokom z mosta v reko Sočo nerodno padel in ostal nezavesten.

Pomoč so mu nudili drugi kopalci, reševalci nujne medicinske pomoči Nova Gorica, prvi posredovalci v občini Kanal, gasilci PGD Kanal in JZ GRD Nova Gorica.

Reševalci so kopalca nato prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter.