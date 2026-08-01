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Avtor:
R. K.

Sobota,
1. 8. 2026,
10.36

Osveženo pred

1 minuta

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Natisni članek

Natisni članek
Kanal ob Soči nesreča nesreča

Sobota, 1. 8. 2026, 10.36

1 minuta

Kopalec med skokom v Sočo nerodno padel in ostal nezavesten

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Kanal ob Soči plezanje zvonik most | Foto Peter Podobnik/Sportida

Foto: Peter Podobnik/Sportida

V petek popoldne se je v Kanalu ob Soči zgodila nesreča, v kateri se je poškodoval kopalec, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Nekaj po 15. uri je v Kanalu kopalec med skokom z mosta v reko Sočo nerodno padel in ostal nezavesten.

Pomoč so mu nudili drugi kopalci, reševalci nujne medicinske pomoči Nova Gorica, prvi posredovalci v občini Kanal, gasilci PGD Kanal in JZ GRD Nova Gorica.

Reševalci so kopalca nato prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter.

Kanal ob Soči nesreča nesreča
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