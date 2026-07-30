Iz trgovine v Novi Gorici ukradel več sto očal: škode za več kot sto tisoč evrov

Novogoriški policisti so bili danes ponoči obveščeni o vlomu v trgovino na Ulici tolminskih puntarjev v središču Nove Gorice. Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec skozi zadnji vhod vlomil v prostore trgovine in odtujil večje število prodajnih izdelkov oziroma več sto očal.

S kaznivim dejanjem je lastnikom trgovine povzročil veliko premoženjsko škodo. Po prvih ocenah oškodovancev znaša materialna škoda več kot sto tisoč evrov. Natančno število odtujenih izdelkov in končna višina škode bosta znana po opravljeni inventuri.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in policisti Policijske uprave Nova Gorica izvajajo številne aktivnosti za izsleditev neznanega storilca oz. storilcev.

Policisti prosijo za pomoč pri iskanju storilca

Vse morebitne očividce oziroma vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije glede vloma, storilcih ali morebitnem prevozu odtujenih predmetov, prosijo, naj jih sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica na telefonsko številko (05) 303 44 00 ali e-pošto pp_nova_gorica.pung@policija.si oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo. Občani lahko informacije posredujejo tudi na interventno številko policije 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimno na telefonsko številko 080 1200.