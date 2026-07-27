Današnji horoskop: kozorogi končno spregovorite, ovni boste sanjarili

Oven

Po naravi se dobro soočate s težavami in stvari vidite jasno. Danes bo vaš svet sanj nekoliko v sporu z realistično podobo, kar vas bo po eni strani oviralo, po drugi pa navdihovalo. Če boste iznajdljivi, bo realna plat dokaj hitro izrinila zasanjanost in domišljijo ter vas znova vrnila na pravo pot.

Bik

Danes obvezno pojdite ven, sprejmite povabilo na pogovor ali si privoščite oddih v naravi. Vsekakor pojdite iz pisarne ali stanovanja. Če imate občutek, da se že nekaj časa nelagodno počutite v družbi določene osebe, se danes pripravite na soočenje in si zagotovite nekoliko boljši položaj v prihodnosti.

Dvojčka

Na poti se bodo pojavljale nepričakovane ovire, kar vas bo nekoliko vrglo iz tira in vaše potrpljenje bo zato na preizkušnji. V dvomih boste. Spraševali se boste o načrtih, ki ste jih skovali pred kratkim. Počakajte na ugodnejše trenutke. Odložite načrte za teden ali dva in se jim pozneje posvetite.

Rak

Čas čustvene rasti bo danes v ospredju, saj se boste zelo navezali na nekatere teme in večja čustva. Na splošno boste bolj odprtega srca. V mislih potujte čez meje, bodite pripravljeni obiskati neznane kraje, pa čeprav samo v mislih. Spoznali boste neko osebo, ki vas bo popolnoma prevzela.

Lev

Če ste močni, to še ne pomeni, da ne smete biti tudi občutljivi. Občutek odgovornosti vam ne bo dovoljeval čustev, kot sta ranljivost in občutljivost. Prihajalo bo do bitke na področju moči in pomembno bo sprejemati kompromise. Tako na poslovnem kot na osebnem področju boste dobili nove odgovornosti.

Devica

Ugotovili boste, da ste preveč navezani na stare vedenjske vzorce in metode, s katerimi se vedno znova na enak način lotevate reševanja težav. Če boste vedno znova delovali po istem kalupu, potem res ne morete pričakovati drugačnih rezultatov. Vse to pa ovira vaš osebni napredek.

Tehtnica

Svoje prijatelje in družino ste v zadnjem času postavljali na stranski tir. Vaš življenjski ritem so narekovale delovne obveznosti, pozabili pa ste se vprašati, kaj vam v življenju resnično največ pomeni. Premislite, kdo je bil z vami v časih, ko vam je bilo najtežje. Stopite korak nazaj, pokličite ljudi, ki vam veliko pomenijo.

Škorpijon

Danes se bodo na začrtani poti kar naprej pojavljale ovire in zdelo se vam bo, da ne glede na to, koliko se trudite in si prizadevate uresničiti zastavljene cilje, ne boste mogli priti na zeleno vejo. Obstaja velika možnost, da se boste po nekaj poskusih le vdali in pustili stvarem, da bodo same stekle.

Strelec

Jezili se boste sami nase. Naredili ste napako, a prav gotovo ste s tem doživeli tudi neko pomembno preizkušnjo. Pomembno poglavje vaše preteklosti bo utonilo v pozabo in lahko boste neobremenjeno načrtovali nova doživetja. Ne obremenjujte se preveč, to se je pač moralo zgoditi.

Kozorog

Danes se boste posvetili predvsem sebi, prijateljem in tistemu, kar radi delate. Zna se zgoditi, da boste prekinili stike s kakšno osebo, s katero se ne razumete najbolje. Res je že napočil čas, da spregovorite. Morda bo tudi vas to na začetku malce šokiralo, nato pa boste občutili olajšanje.

Vodnar

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Ribi

Niso vam všeč pogoji in nastop določenih sodelavcev. O določenih poslovnih priložnostih boste hitro spremenili mnenje, a bodite premišljeni. Dejanja namreč govorijo več kot besede. S tem, ko kaznujete druge, posredno kaznujete tudi sebe. Osebe v vaši bližini dobro razumejo vaše čustvene namere.