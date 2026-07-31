Bojno letalo F-35B Lightning II ameriške mornariške pehote je danes strmoglavilo na območju vojaške letalske baze Miramar v San Diegu. Pilot se je iz letala izstrelil. Reševalci so ga našli in prepeljali v bolnišnico, podatki o njegovem zdravstvenem stanju pa za zdaj niso znani, poročajo mediji.

Letalska nesreča se je zgodila okoli 10. ure po lokalnem času v bližini vzletno-pristajalne steze vojaške letalske baze Marine Corps Air Station Miramar v Kaliforniji. Letalo je po strmoglavljenju zagorelo, nad območjem pa se je dvignil velik oblak črnega dima, ki ga je bilo mogoče videti več kilometrov daleč.

Posnetki iz zraka so pokazali zoglenelo območje in razbitine letala, ki je bilo prelomljeno na več delov. Zaradi nesreče se je vnela tudi vegetacija v bližini, zato so poleg vojaških gasilcev posredovali še gasilci mesta San Diego. Požar so omejili, poročil o poškodovanih ljudeh na tleh pa ni bilo.

Initial reports of a crash involving a U.S. Marine Corps F-35B Lightning ll at Marine Corps Air Station Miramar, home of the 3rd Marine Aircraft Wing, in San Diego, California. pic.twitter.com/CkVWMKmp0y — OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2026

Ameriška vojska je dogodek označila za nesrečo razreda A, kar je najvišja kategorija vojaških letalskih nesreč. Vanjo uvrščajo dogodke, pri katerih je letalo uničeno, nastane zelo visoka materialna škoda ali so med pripadniki oboroženih sil smrtne žrtve oziroma hude poškodbe.

Vzrok nesreče še ni znan. Vojska prav tako ni sporočila, ali je letalo vzletalo, pristajalo oziroma opravljalo vadbeni polet. Po navedbah ameriških medijev je bilo letalo dodeljeno skupini Marine Aircraft Group 11, ki deluje v okviru 3. letalskega krila ameriške mornariške pehote s sedežem v Miramaru.

Aerial footage captured by FOX 5 San Diego shows the burned out, smoldering wreckage of a U.S. Marine Corps F-35B Lightning ll that crashed earlier at Marine Corps Air Station Miramar in Southern California. pic.twitter.com/PjS8SykDvM — OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2026

Posebna različica letala F-35

F-35B je različica večnamenskega nevidnega bojnega letala F-35 Lightning II, prilagojena za kratke vzlete in navpične pristanke. Zaradi tega lahko deluje tudi z amfibijskih jurišnih ladij, manjših letališč in oporišč, ki nimajo običajnih dolgih vzletno-pristajalnih stez.

Letalo je enosedežno, sposobno nadzvočnega letenja ter opremljeno s tehnologijo za zmanjšano radarsko opaznost, naprednimi senzorji in sistemi za izmenjavo podatkov z drugimi vojaškimi enotami.

Proizvajalec Lockheed Martin družino letal F-35 v svojih predstavitvenih gradivih opisuje kot "najnaprednejše bojno letalo na svetu" ter kot najbolj smrtonosno, odporno in povezano bojno letalo. Gre za trditev proizvajalca, ki z letalom konkurira na svetovnem trgu vojaške opreme. Njegova cena znaša okoli sto milijonov dolarjev.