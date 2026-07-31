Nevarna vožnja turista zgrozila splet

Fotografija turista na Hrvaškem je v hipu zaokrožila po družbenih omrežjih in sprožila val ogorčenja. Med vožnjo so skozi odprto strešno okno avtomobila stali trije otroci, kar so številni označili za izjemno nevarno ravnanje.

Fotografijo je objavil hrvaški profil Prometne zgode i nezgode, ob njem pa zapisal: "Trije malčki uživajo na svežem zraku in upajo, da očka ne bo premočno zaviral."

Gre za avtomobil s tujimi registrskimi tablicami, številni uporabniki pa so opozorili, da bi lahko že nenadno zaviranje ali trčenje povzročilo hude posledice.

Pod objavo so se zvrstili številni kritični komentarji.

Mnogi menijo, da bi bilo treba takšno ravnanje strožje kaznovati, saj je varnost otrok med vožnjo na prvem mestu.