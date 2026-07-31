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Avtor:
Na. R.

Petek,
31. 7. 2026,
19.35

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
avtomobil vožnja turisti Hrvaška nevarnost

Petek, 31. 7. 2026, 19.35

23 minut

Nevarna vožnja turista zgrozila splet

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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vožnja, nevarnost, turisti, avtomobil | Prizor s ceste je močno razburil javnost. | Foto Prometne zgode i nezgode / Facebook

Prizor s ceste je močno razburil javnost.

Foto: Prometne zgode i nezgode / Facebook

Fotografija turista na Hrvaškem je v hipu zaokrožila po družbenih omrežjih in sprožila val ogorčenja. Med vožnjo so skozi odprto strešno okno avtomobila stali trije otroci, kar so številni označili za izjemno nevarno ravnanje.

Fotografijo je objavil hrvaški profil Prometne zgode i nezgode, ob njem pa zapisal: "Trije malčki uživajo na svežem zraku in upajo, da očka ne bo premočno zaviral."

Gre za avtomobil s tujimi registrskimi tablicami, številni uporabniki pa so opozorili, da bi lahko že nenadno zaviranje ali trčenje povzročilo hude posledice.

Pod objavo so se zvrstili številni kritični komentarji.

Mnogi menijo, da bi bilo treba takšno ravnanje strožje kaznovati, saj je varnost otrok med vožnjo na prvem mestu.

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