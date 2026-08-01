V lokalu na splitski rivi izbruhnil požar

V petek zvečer je v enem od lokalov na splitski rivi izbruhnil požar. Gasilci so ogenj pogasili, nastala je precejšnja materialna škoda. Vzrok požara za zdaj še ni znan.

Po poročanju portala Dalmacija Danas je v petek, nekaj po 21. uri, zagorelo v kuhinji gostinskega objekta. Šlo naj bi za Roof 68 Rooftop Bar Split.

"Nekaj ​​se kadi, celotna Riva je zavita v dim," so poročali mimoidoči. "Slišalo se je, kot da je nekaj eksplodiralo," so še komentirali.

Vzrok požara še ni znan

V intervenciji je sodelovalo pet vozil in 14 gasilcev iz splitske javne gasilske enote, pridružili pa so se jim še trije gasilci splitskega prostovoljnega gasilskega društva z enim vozilom. Požar so pogasili, nastala je velika materialna škoda.

Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije je potrdila, da v požaru ni bil nihče poškodovan, ne med gosti ne med zaposlenimi v objektu, prav tako nihče ni potreboval zdravniške pomoči.

"Nastala je precejšnja materialna škoda. Na kraju dogodka bo opravljena preiskava, s katero bodo ugotovili vzrok požara in vse okoliščine dogodka," je povedal policijski predstavnik za odnose z javnostmi pri Policijski upravi Splitsko-dalmatinske županije Tino Milat.



