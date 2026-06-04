Četrtek, 4. 6. 2026, 9.53
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Groza v Istri: ob potopljenem gliserju našli truplo, ena oseba hudo poškodovana
Hrvaški mediji poročajo, da so istrski policisti nekaj po 7. uri prejeli obvestilo, da so v morju blizu puljskega valobrana opazili potopljen gliser, ob njem pa truplo osebe. Ob prihodu na kraj nesreče so eno osebo našli na kopnem, hudo poškodovano pa so prepeljali v puljsko bolnišnico.
Policisti v sodelovanju s pristojnimi službami in v koordinaciji z namestnikom okrožnega državnega tožilca ugotavljajo okoliščine dogodka.