Groza v Istri: ob potopljenem gliserju našli truplo, ena oseba hudo poškodovana

Hrvaški mediji poročajo, da so istrski policisti nekaj po 7. uri prejeli obvestilo, da so v morju blizu puljskega valobrana opazili potopljen gliser, ob njem pa truplo osebe. Ob prihodu na kraj nesreče so eno osebo našli na kopnem, hudo poškodovano pa so prepeljali v puljsko bolnišnico.