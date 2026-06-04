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Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
4. 6. 2026,
9.53

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Istra policija Hrvaška

Četrtek, 4. 6. 2026, 9.53

18 minut

Groza v Istri: ob potopljenem gliserju našli truplo, ena oseba hudo poškodovana

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Pula, Hrvaška | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Hrvaški mediji poročajo, da so istrski policisti nekaj po 7. uri prejeli obvestilo, da so v morju blizu puljskega valobrana opazili potopljen gliser, ob njem pa truplo osebe. Ob prihodu na kraj nesreče so eno osebo našli na kopnem, hudo poškodovano pa so prepeljali v puljsko bolnišnico.

Policisti v sodelovanju s pristojnimi službami in v koordinaciji z namestnikom okrožnega državnega tožilca ugotavljajo okoliščine dogodka.

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