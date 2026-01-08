Na Kopah huda nesreča smučarja, bil je na zaprtem delu proge

S celjske policijske uprave so sporočili, da se je v sredo na Kopah zgodila nesreča, v kateri se je smučar tako hudo poškodoval, da so ga s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Smučal je zunaj urejene proge.

Smučar je vozil po zaprtem delu smučišča in padel. Tuja krivda je izključena, poškodovanec pa je končal v bolnišnici.

"Nesreče na smučiščih se pogosto zgodijo prav pri smučanju zunaj urejenih prog in nato z nenadnim in nevarnim vračanjem na progo, smučanjem po vlečni poti vlečne naprave in smučanjem po zaprtem smučišču," so ob tem opozorili celjski policisti.

Smučarje in vse uporabnike smučišč zato opozarjajo, naj na smučiščih ravnajo v skladu s pravili FIS, navodili o redu in varnosti na smučišču ter označbami na smučišču.

Smučanje zunaj urejenih prog lahko skriva številne pasti. Foto: Shutterstock