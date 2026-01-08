Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
8. 1. 2026,
13.41

1 ura, 11 minut

Huda delovna nesreča: ostal ukleščen med kipanjem tovora

V sredo dopoldne so okoli 11. ure policiste Policijske postaje Gornja Radgona obvestili o delovni nesreči. Moški je po zadnjih informacijah hudo poškodovan.

Policisti so na terenu z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da se je med kipanjem tovora pokvarila traktorska prikolica.

Ko je moški poskušal odpraviti napako na prikolici, je ta padla nanj, pri tem pa je ostal stisnjen med platojem in podvozjem.

Po dvigu prikolice so poškodovanega s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v mariborsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan.

