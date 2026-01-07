Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
K. M.

Sreda,
7. 1. 2026,
18.32

Sreda, 7. 1. 2026, 18.32

V hudi prometni nesreči v Šmartnem pri Litiji umrl otrok

Reševalno vozilo Litija | Tragedija na območju Šmartna pri Litiji | Foto NMP Litija

Tragedija na območju Šmartna pri Litiji

Foto: NMP Litija

Danes nekaj čez 14. uro se je na območju Šmartna pri Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl otrok, so sporočili s PU Ljubljana. Po do zdaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je 45-letni voznik tovornega vozila pri vzvratni vožnji trčil v otroka. Otrok se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti na kraju opravljajo ogled, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka, ter nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še dodali policisti. 

