V hudi prometni nesreči v Šmartnem pri Litiji umrl otrok

Danes nekaj čez 14. uro se je na območju Šmartna pri Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl otrok, so sporočili s PU Ljubljana. Po do zdaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je 45-letni voznik tovornega vozila pri vzvratni vožnji trčil v otroka. Otrok se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.