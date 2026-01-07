Sreda, 7. 1. 2026, 18.32
7 minut
V hudi prometni nesreči v Šmartnem pri Litiji umrl otrok
Danes nekaj čez 14. uro se je na območju Šmartna pri Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl otrok, so sporočili s PU Ljubljana. Po do zdaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je 45-letni voznik tovornega vozila pri vzvratni vožnji trčil v otroka. Otrok se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.
Policisti na kraju opravljajo ogled, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka, ter nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še dodali policisti.